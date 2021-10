Výroba bojových obrnených vozidiel 8x8 na Slovensku – prínos pre domácu ekonomiku

Súčasne vedenie Ministerstva obrany SR má v oblasti modernizácie Pozemných síl OS SR smelé plány. Jedným z plánovaných modernizačných projektov je aj akvizícia nových bojových obrnených vozidiel (BOV) 8x8, ktorých Ministerstvo obrany plánuje nakúpiť až 500 kusov v 20 rôznych verziách.

Okrem toho, že tento typ vojenskej techniky zvýši schopnosti Pozemných síl OS SR, potenciálna výroba týchto obrnených vozidiel na území Slovenska s výrazným zapojením domácich podnikov prinesie aj mnoho ďalších výhod.

Plán rezortu obrany na nákup nových BOV 8x8 je logický hneď z niekoľkých dôvodov. Jedným z tých hlavných je najmä to, že ako člen NATO má Slovensko voči aliancii určité záväzky. Medzi tieto záväzky patrí aj vybudovanie ťažkej mechanizovanej brigády a aj vybudovanie práporu iniciatívy rýchle pripravenosti NATO. Zároveň všetky susedné štáty tento typ techniky využívajú. Popritom sa bojové obrnené vozidlá 8x8 vyznačujú aj veľmi vysokou úrovňou mobility, ktorá umožňuje lepšiu priechodnosť terénom a podvozok 8x8 je možné využiť ako v ťažkej mechanizovanej brigáde, tak aj v rámci jednotiek iniciatívy rýchlej pripravenosti NATO. Záväzky voči spojencom a technické schopnosti nie sú ale jedinými prínosmi pre Slovensko. V susednom Česku nedávno spoločnosť Tatra Defence Vehicle dokončila výrobu a dodávku 20 bojových vozidiel Pandur II 8x8 v špeciálnych verziách pre Armádu ČR. Zároveň tento projekt bol pre českú ekonomiku významným prínosom. Obdobný projekt by bolo možné uskutočniť aj na Slovensku. Otázka, ktorú v súčasnosti vedenie ministerstva obrany a Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR riešia je podiel domáceho obranného priemyslu. Názory sa rôznia, ale pri možnosti zabezpečenia 70 percentnej výroby vozidiel na Slovensku by prínosy zákazky boli skutočne významné.

Celkovo plánuje rezort obrany nakúpiť až 500 kusov bojových obrnených vozidiel 8x8 v 20 verziách. V porovnaní s okolitými krajinami ide o veľmi vysoký počet vozidiel, zároveň však ide o projekt, ktorý je rozdelený do piatich etáp. To však nijak nelimituje prínosy, ktoré by výroba bojových vozidiel na území Slovenska a v slovenskom podniku obranného priemyslu priniesla. Podľa nezávislej štúdie renomovanej audítorskej spoločnosti EY, ktorá pre svoje predikcie využila dostupné dáta od spoločnosti Tatra Defence Vehicle k realizácii podobnej zákazky v ČR a dáta zo Štatistického úradu SR, celkový prínos realizácie tohto projektu pre slovenskú ekonomiku by dosiahol 469 747 498 eur. Zároveň by jedno vynaložené euro vygenerovalo v slovenskej ekonomike 1,8 eura a u výrobcu a dodávateľov by sa vytvorila práca rovná ekvivalentu práce pre 2897 kvalifikovaných pracovníkov na dobu jedného roku. Okrem ekonomických benefitov je potrebné spomenúť aj tie neekonomické. Slovensko získa v oblasti pozemnej techniky sebestačnosť a nezávislosť na zahraničných dodávkach, licenčnou výrobou týchto vozidiel na Slovensku by sa mohli slovenské podniky uchádzať o kontrakty v zahraničí, zvýšila by sa kvalifikovanosť zamestnancov a zároveň by sa otvoril priestor pre vylepšovanie platformy 8x8 do budúcna.

Licenčnú výrobu BOV 8x8 na území Slovenska je možné realizovať, pretože spoločnosť Tatra Defence Slovakia vďaka svojmu majiteľovi má túto licenciu k dispozícii. Spoločnosti Tatra Defence Vehicle a Tatra Defence Slovakia by mohli v oblasti BOV 8x8 prehĺbiť česko-slovenskú obrannú spoluprácu a časom by sa spolupráca mohla potenciálne rozšíriť na ďalšie platformy obrnených vozidiel, ako napríklad TITUS 6x6, na ktorom spoločnosť Tatra Defence Vehicle spolupracuje s automobilkou Tatra Trucks a francúzskou zbrojovkou Nexter. To by mohlo slovenským podnikom otvoriť nové možnosti na zahraničných trhoch a na Slovensko by prúdilo technologicky významné know how, ktoré možno využiť na ďalší vývoj a výrobu nových systémov, ktorý samotný rezort obrany chce v budúcnosti podporovať.