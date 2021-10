Slováci budú o 100 dní bojovať v Pekingu so srdcom draka, deti ich môžu podporiť

Organizátori zimných olympijských hier v Pekingu začínajú v stredu 27. októbra odpočítavať posledných sto dní do začiatku športového sviatku.

Čínska metropola privíta najlepších svetových športovcov od 4. do 20. februára 2022 a bude prvým mestom, ktoré usporiada letnú i zimnú verziu hier. Žiaci a študenti všetkých typov materských, základných i stredných škôl môžu podporiť slovenských olympionikov aj svojimi prácami vo výtvarnej súťaži, ktorú vypísal Slovenský olympijský a športový výbor.

Slovensko by malo na Misiu Peking vyslať 40 až 70 športovcov. Veľkosť výpravy sa bude odvíjať od toho, ako sa bude v kvalifikácii v novembri dariť hokejistkám. Najväčšiu pozornosť bude pútať vystúpenie Petry Vlhovej, o kvalitné výsledky by mali zabojovať aj ďalší. Kvalifikačné procesy vyvrcholia v januári. Definitívu účasti majú zatiaľ len hokejisti, podľa rebríčkov by mohli v tejto chvíli štartovať aj piati zjazdoví lyžiari, štyri bežci na lyžiach, jedna snoubordistka, osem biatlonistov či štyria sánkari. S určitosťou nebude mať Slovensko zastúpenie v krasokorčuľovaní či rýchlokorčuľovaní.

„O miestenky sa uchádzajú viacerí športovci. Šancu má napríklad aj bobistka Viktória Čerňanská, ale aj niektorá zo zástupkýň šortreku. Kvalifikačné procesy sú momentálne otvorené, definitívne sa uzavrú až v januári,“ hovorí vedúci výpravy a športový riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru Roman Buček.

Výtvarná súťaž SOŠV

Členov výpravy môžu podporiť aj žiaci a študenti materských, základných a stredných škôl. Slovenský olympijský a športový výbor, ktorého exkluzívnym partnerom je národná lotériová spoločnosť TIPOS, generálnymi partnermi sú 4F a Toyota, hlavnými partnermi BILLA, SPP, CZ Slovakia a Allianz a partnermi Matador a STRABAG, vypísal výtvarnú súťaž pod názvom Bojujeme v Pekingu so srdcom draka. Názov súťaže odkazuje na jeden z čínskych symbolov v prepojení na zimné olympijské hry. Výtvarné práce by mali vyjadriť prepojenia Slovenska a Číny v rámci športu a športových zápolení, prípadne prezentovať slovenských športovcov v rámci Misie Peking.

Po skončení a vyhodnotení súťaže bude z vybraných diel pripravená mozaika, ktorá bude tvoriť výzdobu spoločných priestorov našich športovcov v Olympijskej dedine v Pekingu.

SOŠV vypísal pre účastníkov štyri vekové kategórie – do 6 rokov, do 10 rokov, do 15 rokov a do 18 rokov. Do súťaže budú prijaté iba plošné práce (maľba, kresba, rytiny, grafiky) vo formáte A4 alebo A3. Každý účastník môže zaslať iba jedno dielo, počet súťažných prác za školu či triedu nie je obmedzený. Jednotlivé práce bude hodnotiť odborná porota. Víťazné návrhy budú ocenené diplomom a vecnými cenami. Výtvarná súťaž potrvá od 2. novembra do 15. decembra 2021.

Viac informácií je k dispozícii na webovom sídle Slovenského olympijského a športového výboru.

Prípravy v tieni pandémie

Záverečné prípravy XXIV. zimných olympijských hier zatienila pandémia koronavírusu. Len v pondelok Medzinárodný olympijský výbor zverejnil príručky, podľa ktorých sa budú účastníci riadiť. Opäť budú platiť prísne opatrenia, neočkovaných účastníkov čaká dokonca 21-dňová karanténa. Športovci i ďalšie akreditované osoby budú opäť žiť v bublinách a nebudú prichádzať do kontaktu s domácim obyvateľstvom. Pohybovať sa medzi športoviskami budú môcť len vyhradenou dopravou. ZOH v Pekingu budú síce s divákmi, ale iba s čínskymi.

Čínski organizátori pripravujú podujatie v troch zónach. V samotnom Pekingu sa uskutočnia súťaže v ľadových halových športoch vrátane ľadového hokeja aj so slovenskou reprezentáciou, v disciplíne Big Air. Známy štadión Vtáčie hniezdo bude hostiť otvárací a záverečný ceremoniál. Do Jan-čchingu sa bude sústrediť pozornosť fanúšikov Petry Vlhovej, keďže v tomto stredisku budú mať svoje športoviská lyžiari, bobisti, sánkari a skeletonisti. Do dejiska súťaží v biatlone, snoubordingu, akrobatickom a klasickom lyžovaní Čang Ťia-kchou je potrebné cestovať z Pekingu až 180 km. Obe centrá prepojí moderná železnica, na ktorej vlaky dosahujú rýchlosť 350 km/h.

Na ZOH sa bude bojovať o 109 medailových kolekcií. Novými disciplínami budú ženské monoboby, miešané štafety v šortreku, Big Air mužov a žien v akrobatickom lyžovaní, súťaže miešaných tímov v skokoch na lyžiach, snoubordkrose a skokoch v akrobatickom lyžovaní.