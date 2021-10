Dali vám zbohom vaše domáce spotrebiče? Máme pre vás riešenie

Najprv začne tiecť práčka a potom umývačka prestane rozpúšťať tablety. Oprava starého, ktorý si už svoje odkrútil, by stála pomaly viac ako nový spotrebič.

Do rodiny navyše pribudol ďalší školopovinný člen a tak treba kúpiť nový počítač. Stojíte pred dilemou, ako situáciu vyriešiť. Pomôcť vám môže Dobrá pôžička.

Úrok už 3,9 % ročne a navyše bez poplatku

Dobrá pôžička je teraz ešte výhodnejšia. Dostupná je už s úrokom od 3,9% ročne a za jej poskytnutie nič neplatíte. Viete si ju nastaviť tak, aby vyhovovala vašim potrebám a možnostiam splácania. Výšku úveru si môžete zvoliť od 300 eur až do 30 000 eur. Doba splácania sa dá nastaviť od 1 do 8 rokov. Ak myslíte aj na zadné vrátka, splácanie úveru si môžete jednoducho poistiť. To vám pomôže minimalizovať riziká spojené so zmenou ekonomickej situácie v rodine. Dobrá pôžička je bezúčelový spotrebný úver – peniaze teda môžete použiť na čokoľvek. Kľudne aj na rekonštrukciu bytu, nákup nábytku, svojho nového auta, alebo už spomínaných domácich pomocníkov.

Skroťte svoje úvery

Ak ste v situácii, že je splácanie viacerých úverov nad vaše sily, siahnite po refinancovaní. Vďaka nemu dokážete vyplatiť viacej úverov naraz a nahradiť ich jedným. To vám umožní znížiť výšku vašich splátok, ušetriť aj niekoľko desiatok eur mesačne a získať tak späť kontrolu nad svojimi financiami. Nejde pritom o nič nezvyčajné ani náročné. S Lepšou splátkou od Poštovej banky môžete získať teraz úrokovú sadzbu už od 3,9 % ročne. Navyše bez poplatkov za jej poskytnutie. A ak vám mesačne ostane niečo navyše, kľudne môžete využiť mimoriadnu splátku, ktorá je zdarma.

Po úveroch nesiahajte bezhlavo

Aj pri využívaní úverov platí, že treba 2x merať a raz strihať. Vždy zvážte, na čo chcete peniaze využiť. Držte sa zásady, že vec, na ktorú si beriete úver, by mala mať dlhšiu životnosť ako je splatnosť úveru. Nikdy nesiahajte hneď po prvej možnosti. Dajte si vypracovať viacero ponúk a vyberte tú, ktorá bude pre vás najvýhodnejšia. Pýtajte sa nielen na výšku úrokovej sadzby, ale aj na všetky poplatky. Tie vám môžu finálnu sumu navýšiť o nemalú sumu. A čo je hlavné, popri splácaní si zároveň tvorte aj finančnú rezervu. Aj malé sumy dokážu pri pravidelnom sporení vytvoriť potrebnú rezervu.

Dobrá pôžička a Lepšia splátka od Poštovej banky sú dostupné na vybraných obchodných miestach Slovenskej pošty. Poľahky si ich však viete vybaviť aj prostredníctvom Internetbankingu a telefonicky cez infolinku. Viac informácií získate tu.