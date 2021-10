Najmenší Lexus do mesta: Už na ňom pracujú?

Najnovšie fámy naznačujú, že v rade Lexusu sa môže objaviť nové auto. Malo by to byť najmenšie auto s logom tejto značky a zároveň crossover, ktorý by vyplnil medzeru na trhu. Čo pripravujú inžinieri japonskej značky?

Názov modelu zatiaľ nepoznáme a nemáme ani istotu, že sa vôbec objaví. Informácie o jeho zrode sa objavili v japonskom motoristickom časopise Mag-X. Zatiaľ nepodložené správy dávajú priestor na zamyslenie, ako by mestský Lexus mohol vyzerať.

Úvahy o tom, že japonská automobilka pracuje na novom aute, menšom ako je model UX, sa vynorili po premiére Lexusu LF-SA, malého crossoveru určeného do mesta. Aj keď štúdiová verzia uzrela svetlo sveta na ženevskom autosalóne už v roku 2015, príležitosť pripomenúť si toto koncepčné vozidlo dala premiéra Toyoty Yaris Cross, s ktorou by mal nový Lexus zdieľať platformu.

Osvedčené riešenia

Nový mestský Lexus by mohol vychádzať z riešení crossoveru Toyota vrátane pohonnej jednotky. Pri modeli Yaris Cross s pohonom AWD-i generuje hybridný systém s 1,5-litrovým spaľovacím motorom a dvoma elektromotormi výkon 116 k. Nie je však vylúčené, že elektromotory budú pre potreby Lexusu posilnené. A prečo elektromotory? Pretože pohon všetkých kolies známy z Toyoty Yaris Cross si vyžaduje použitie dvoch elektromotorov – po jednom na každú nápravu. Takéto riešenie by sa určite objavilo aj v Lexuse, ak by sa pod kapotu crossoveru dostal tento pohon. Spomenutý hybridný systém je mimoriadne ekonomický a pohon AWD-i zaručuje trakciu aj v náročných podmienkach.

TNGA v najmenšej verzii

Aj platformu GA-B, ktorú používa Yaris Cross, by mohli prispôsobiť potrebám nového mestského modelu Lexus. Okrem pohonu všetkých kolies umožňuje podvozková platforma nájsť tiež miesto na priestranný batožinový priestor.

Komu by mohol konkurovať nový crossover Lexus? Ak máme veriť fámam, auto by bolo v ponuke tam, kde aj Yaris Cross (Európa, Japonsko a Austrália). A hoci sa hovorí o možnom súperení s modelmi BMW X1 a Audi Q2, nie je to veľmi pravdepodobné. Tieto autá patria do vyššej ligy podobne ako model Lexus UX, ktorý je im bližší aj rozmermi. Aj keď by pripravovaný crossover mohol byť o čosi väčší ako Toyota Yaris Cross, bolo by ťažké zväčšiť ho na rozmery vozidiel vyššej triedy.

Pripravuje teda Lexus priekopníka vo svojom segmente? O štýlové autá nie je v segmente B-SUV núdza, ale v prémiovej triede je ťažké nájsť podobné auto. O tom, či sa možný plán dočká aj realizácie, ukáže čas.