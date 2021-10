Môžu umelé rastliny zútulniť novostavbu?

Dať dokopy slová útulný-umelý, znie ako absolútny protiklad. Pravdou však je, že moderné, profesionálne imitácie rastlín už našťastie vôbec nepripomínajú nepekné plastové veci, ktoré sa u nás po revolúcii začali vo veľkom objavovať. Súčasné výrobky dokážu zmiasť zrak aj hmat.

Moderné technológie výroby dokážu skutočne oklamať zmysly tak, že na ich umelosť prídete naozaj až po chvíli. Vyrobené z hodvábu a polyuretánu, potiahnuté silikónom, dokonca aj na dotyk dokážu vyvolať dojem živej rastlinky. Nie je však jednoduchšie a správnejšie mať rastliny živé? Samozrejme, vždy bude živá príroda príjemnejšia. Až kým neprídu obmedzenia. Tmavý, zle vetraný kút, zafajčený priestor, slnko priamo za veľkými sklenými tabuľami… Toto sú umiestnenia, kde by ste živé rastlinky trápili. A pri výbere by ste museli riešiť množstvo kompromisov. Vyberať nie také, ktoré sa vám naozaj páčia, ale iba tie, ktoré by boli schopné v týchto podmienkach prežiť. A v neposlednom rade sú tu rôzne alergie na kvety.

Pre všetky podobné dôvody sú profesionálne umelé náhrady stále žiadanejšie. Navyše, majú mnohé, nečakané výhody: nevyžadujú pôdu, zalievanie, starostlivosť. Môžete ísť na dovolenku na akúkoľvek dlhú dobu, nemusíte nikomu nechávať kľúče, aby vaše rastliny polieval. Odolajú mrazu, kvitnú celoročne. Moderné novostavby premenia na priestor, kde sa možno cítiť naozaj dobre. Strohé interiéry sú dnes v kurze. Moderné sadrokartónové priestory a čistý betónový dizajn vyzerá na pohľad veľmi pekne, ale chladne. Umelý strom, alebo umelé kvety dokážu oživiť akúkoľvek kanceláriu, či izbu priam zázračným spôsobom. Ani neviete prečo, zrazu v nej trávite čas produktívne a radi. Najlepšie výsledky dosahujeme v prostredí, kde sa cítime dobre. Moderný pojem “hygge” typický pre škandinávske krajiny, začína stále viac prenikať aj ku nám. Predstavuje súhrn všetkého, čo zlepšuje pobyt človeka v priestore. Dizajn, kvalitné jedlo, pekné prostredie, vyrovnaná psychika. Priestor na život v nás musí vyvolávať príjemné pocity. Vkusné, profesionálne, umelé rastlinky nám zlepšujú náladu tým, že v nás evokujú živú prírodu.

Vedci, ktorí skúmajú podvedomie človeka, neustále prichádzajú k novým poznatkom. Stačí malý umelý kvietok, ktorý počas práce na počítači periférne vnímame a naša nálada je lepšia, hoci nevieme presne povedať prečo. Veľmi dlho sa tejto problematike venujú v škandinávskych štátoch a majú bohaté skúsenosti s materiálmi, ktoré nás denne obklopujú. A nám sa ich interiéry podvedome páčia. Veď bez ohľadu na odlišný miestny vkus je IKEA je rozšírená po celom svete. Niečo na tom bude.

Je až prekvapujúce, čo všetko si môžete dnes kúpiť. Výber je naozaj obrovský a samozrejme, rôzna je kvalita, aj ceny. Možnosti sú však nekonečné. Jedným z portálov, kde môžete prezeraním a výberom stráviť aj pár hodín, je hk-green.sk. Komplexné riešenia interiérov a záhrad, ale aj úplne základné rastlinky za pár drobných. Profesionálne náhrady stromkov, umelé kvety, kríky, vertikálne záhrady. Moderné technológie prinášajú neobmedzené možnosti.