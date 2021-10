Chcete jesť zdravšie? Začnite sledovať nutričné hodnoty

Každú potravinu tvoria zložky, ktoré majú určitú výživovú hodnotu. Naše telo ich pre svoje správne fungovanie potrebuje všetky, dôležité však je odhadnúť správne množstvo. Ak sa nevyznáte v údajoch na etiketách, spoľahnite sa na Nutri-Score.

Stravovanie návyky majú výrazný dopad na naše zdravie, a to ako v negatívnom, tak aj v pozitívnom zmysle. Nadmerný energetický príjem v kombinácii s nedostatkom pohybu, vysokým obsahom jednoduchých cukrov alebo soli v jedle, je podľa odborníkov zodpovedný za zdravotné problémy, ako je obezita, cukrovka, rakovina alebo infarkt.

Viete, ktoré potraviny najviac pristanú vášmu zdraviu? Pomôcť vám môže práve Nutri-Score. Jeho logo tvorí farebná stupnica, pričom zelená je pre zdravie najviac prospešná. Ak si strážite líniu alebo napríklad obsah soli v strave, pri tmavooranžovej farbe radšej zbystrite pozornosť.

Ako Nutri-Score funguje?

Nutri-Score je dobrovoľné označenie potravín, ktoré dnes nájdete napríklad na niektorých výrobkoch privátnych značiek Kaufland. Vyvinuli ho nezávislí vedci a odborníci na výživu a jeho používanie kontroluje francúzsky úrad verejného zdravotníctva Santé Publique France.

Vychádza z tzv. Raynerovej škály, ktorá hodnotí potraviny na základe obsahu zložiek, ktoré by sme mali v strave preferovať a tých, ktoré by sme mali v strave obmedzovať (cukor, soľ, vysoká energetická hodnota).

Tento moderný systém hodnotenia sa používa vo viacerých krajinách v Európe, napríklad vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku a vo Švajčiarsku. Odporúča ho aj Európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie WHO.

Jeho logo pozostáva z päťstupňovej stupnice, označenej písmenami A až E, pričom zelené A je považované za nutrične najvýhodnejšie. Tmavooranžové E zase upozorňuje na výživne najmenej výhodný variant.

Oproti iným systémom, ktoré sa bežne používajú na zobrazovanie výživových údajov na potravinách, je vypovedateľný doslova na prvý pohľad, čím značne uľahčuje spotrebiteľovi jeho rozhodovanie pri nákupe. Otvoriť galériu Zdroj: Kaufland

Môžete jesť potraviny s „Éčkom“?

Nutri-Score v žiadnom prípade nevypovedá o tom, či je potravina zdravá alebo nezdravá. Pomáha vám zorientovať sa medzi produktami a nakombinovať ich tak, aby boli čo najviac prospešné pre vaše zdravie.

„Potraviny, ktoré sa nachádzajú v zelenej časti spektra, by mali tvoriť podstatnú zložku našej stravy. Pri produktoch na opačnom konci by sme si mali dávať pozor, konzumovať ich menej často a všimnúť si podrobnejšie, ktoré zložky obsahujú. Niekde to môže byť viac soli, inde zasa väčšie množstvo napríklad nasýtených mastných kyselín či jednoduchých sacharidov,“ vysvetľuje MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH., prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie.

Kde ho nájdete?

Logo Nutri-Score je cielene umiestnené priamo na prednej strane obalov potravín. Vďaka tomu zákazníkom poskytuje ľahko zrozumiteľné informácie o celkovej výživovej hodnote výrobkov na dobre viditeľnom mieste. Pokiaľ sa rozhodujete medzi dvomi rovnakými potravinami, podľa ich farebného označenia si poľahky zvolíte ten nutrične výhodnejší.