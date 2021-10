McHappy Day sa blíži... Viete, čím je tento charitatívny deň tak výnimočný?

Pomáhajme spoločne s Ronald McDonald House Charities chorým deťom a ich rodinám na Slovensku.

Ak navštívite zajtra 8. októbra akúkoľvek z 36-tich prevádzok McDonald’s, nezabudnite si objednať aspoň jednu porciu zemiakových hranolčekov. Nie sú to totiž obyčajné hranolky, pretože pomáhajú dobrej veci v rámci celodennej zbierky s názvom McHappy Day. V tento deň putuje polovica z tržieb za všetky objednané hranolky na charitatívne účely do neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities (RMHC), ktorá už 18 rokov pomáha vytvárať deťom v slovenských nemocniciach rodinne orientovanú starostlivosť. Svojimi hranolčekmi prispievate k viditeľnému zveľaďovaniu nemocničných izieb, spoločných priestorov, ako aj k zadováženia mimoriadne potrebného nemocničného vybavenia, a to v rámci niekoľkých detských nemocníc po celom Slovensku.

Keď hranolčeky pomáhajú

V piatok 8. októbra organizuje v každej reštaurácii spoločnosť McDonald's spoločne so svojimi licenčnými partnermi každoročný McHappy Day. Výnimkou nie je ani tento rok, hoci takisto ako minulý rok, budú pri pultoch chýbať známe tváre a osobnosti, ktoré zbierku ochotne a nezištne podporovali svojou účasťou v minulosti. A hoci zbierku podporia mnohí herci, speváci, či influenceri najmä cez sociálne siete, organizátori veria, že tohtoročná vyzbieraná čiastka prekoná doterajší rekord. Prispieť môže úplne každý zákazník, ktorý si objedná svoj balíček zemiakových hranolčekov so sebou, ktoré počas tohto dňa majú až dvojnásobné poslanie. Zaženú hlad a pomôžu navýšiť zbierku a tak pomôcť malým pacientom a ich rodinám v slovenských nemocniciach.

Tento rok sa RMHC, n. o. chystá podať pomocnú ruku vo viacerých detských nemocniciach – v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a Martine – kde postupne plánujú realizovať rôzne rekonštrukcie detských oddelení pre pocit domova – aby sa statoční malí pacienti necítili v nemocniciach sami a mohli tráviť čo najviac času so svojimi rodinami.

McHappy Day však nie je jedinou príležitosťou, kedy môžu zákazníci McDonald’s prispieť na zlepšenie podmienok v slovenských nemocniciach a tak pomôcť ťažko skúšaným deťom a ich rodinám. Od minulého leta je tu možnosť pomoci formou zaokrúhlenia koncovej sumy pri platbe prostredníctvom samoobslužných kioskov priamo v reštauráciách. Spoločnosť McDonald’s zaviedla vďaka prechodu prevádzok na reštaurácie novej generácie zaokrúhľovanie platieb za všetky objednávky ako kontinuálnu podporu charitatívnej organizácie. Súdržnosť rodiny je kľúčovým motivátorom a nachádza sa aj v slogane RMHC, n.o. , ktorý znie „Blízkosť pre rodiny“. Zákazníci môžu prispieť celoročne organizácií aj pri klasickej platbe na pokladniciach alebo aj prostredníctvom darovacej stránky na www.rmhc.sk.

Ronald McDonald House Charities zveľaďuje detské nemocnice od roku 2003

Nezisková organizácia RMHC podáva pomocnú ruku už od roku 2003. Pomáha malým pacientom v slovenských nemocniciach prostredníctvom rekonštrukcií nemocničných izieb, spoločných priestorov či oddychových zón, ale aj zabezpečením najmodernejších prístrojov a nového zariadenia pre detské oddelenia. Doposiaľ RMHC, n. o. investovala do podpory detských nemocníc vyše 660 000 Eur, pričom táto čiastka sa bude tento rok výrazne zvyšovať, nakoľko v pláne sú viaceré projekty k realizácii, keďže pandémia im doposiaľ príliš nepriala.

Zakladateľom a hlavným partnerom RMHC, n. o. je spoločnosť McDonald’s Slovakia. Príjmy neziskovej organizácie tvoria najmä príspevky do kasičiek v reštauráciách McDonald’s, predaj symbolických nálepiek v podobe ručičiek, polovica z tržieb za predaj hranolčekov počas McHappy Day, príjem z 2 %, ale aj príspevky priamo od spoločnosti McDonald’s a od rôznych darcov.