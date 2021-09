Umelé kvety - budúcnosť, alebo predsudky?

Umelé kvety sú téma, ktorá dokáže okamžite rozprúdiť debatu. Samozrejme, najčastejšie zaznie názor, že “toto!” do mojho domu, či kancelárie nikdy nevojde! Postoj je jasný, argumentácia zbytočná. Avšak len do okamihu, kým sa opýtate: a čo taký vianočný stromček? Ten sme akosi vzali na milosť…

Veď dnes sa už tie stromčeky robia naozaj pekné, navyše šetríme lesy. A smutný pohľad po Troch kráľoch na vysušené použité stromky veľa kontajnerov, tiež neteší nikoho, snáď okrem zvieratiek v ZOO. Ale trvalo to celé roky, kým sme ocenili, že sa dokážeme vyhnúť zháňaniu stromčeka na poslednú chvíľu. Opätovnému zisteniu, že 23.12. stojí nekresťanské peniaze… Poďme ku inému extrému: umelá svadobná kytica. Že toto už naozaj nie? Že to dehonestuje ten výnimočný deň? Pár argumentov by sme však tiež našli. Každá nevesta, ktorá sa fotila so zvädnutou kyticou, s inou akú si objednala, pretože kvety neprišli včas, by zrejme prijala krásnu, vždy rovnakú, 100%-tnú, umelú. Najmä ak je z najnovších materiálov, ktoré sú aj na dotyk na nerozoznanie od živých kvetov. Samozrejme, tento argument má zmysel, len ak ste už takú modernú kyticu videli a držali. Inak je to naozaj silná káva.

Úplne iný rozmer dostávajú umelé rastliny a stromčeky v moderných priestoroch. Zafajčené kaviarne, alebo neútulné, betónovo-sadrokartónové moderné priestory. Tam je naozaj ťažké nájsť rastlinky, ktoré sa tam budú cítiť dobre, budú kvitnúť a prosperovať. Potrebujú vhodné podmienky a starostlivosť. Aj tak však často neprežijú. Tu je doména profesionálnych umelých náhrad. Navyše, môžete si vybrať citrónovník, alebo skutočného exota, ktorý by inak nemal šancu. Je vždy rovnako pekný, v špičkovej kondícii. Samozrejme, nemá zmysel nahrádzať všetky živé kvety umelými. To nie je cieľom. Živá príroda je nenahraditeľná. Ale sú miesta, kde by sme jej ubližovali. Tam patria náhrady.

Strohé, moderné interiéry si priam pýtajú rastlinné doplnky. Z umelých listov rastlín ako dyfenbachia, či pavinič sa dajú vykúzliť prekrásne dekorácie. Taký vertikálny panel “tropical” alebo “buxus” dokáže z peknej, ale chladnej miestnosti vytvoriť úplne iný dojem. A odrazu sa cítite príjemne a útulne, káva chutí úplne inak. A dobré nápady prichádzajú samé.

Moderné, profesionálne imitácie rastlín sú kombináciou umelých materiálov a hodvábu. Najnovšie silikónové povrchy oklamú aj na dotyk. Je neuveriteľné, aký veľký výber kvalitných rastlín a kvetín dnes existuje, obrovský výber je napríklad na portáli hk-green.sk. Od dekoračných listov za pár eur, po komplexné riešenia hotelov, domov či záhrad. Stromy, kvety, vertikálne záhrady. Výberom môžete stráviť niekoľko príjemných, jesenných večerov.