Nedostatok vitamínu D sa týka asi aj Vás. Získajte ho zdarma!

Vitamín D a zdravie

Bez vitamínu D nemôže naše telo správne fungovať. Vitamín D prispieva k normálnej funkcii imunitného systému, čo bude v najbližšom období veľká téma. Vitamín D prispieva tiež k vstrebávaniu a využitiu vápnika a fosforu, k normálnej hladine vápnika v krvi a k udržaniu normálneho stavu kostí a zubov. Dôvodov, prečo dopĺňať telu vitamín D je skrátka mnoho. Dlhodobý nedostatok vitamínu D sa tak skôr či neskôr prejaví na našom zdraví.

Únava

Hoci nedostatkom vitamínu D trpí väčšina populácie, len málokto si je toho vedomý. Prejavy nedostatku sú totiž spočiatku veľmi nešpecifické. Dlhodobý nedostatok má na ľudské telo neblahý vplyv a preto je vhodné vitamín D do organizmu dopĺňať. Na internete je možné dohľadať množstvo príznakov naznačujúcich nedostatok vitamínu D.

Ako doplniť telu „déčko“?

Nie je žiadnou novinkou, že vitamín D získavame vďaka slnečným lúčom a preto je označovaný ako slnečný vitamín. Tvorí sa v pokožke už po 20 minútach pobytu na slnku. Bohužiaľ, vzhľadom k polohe našej krajiny nemáme v priebehu chladných mesiacov slnka dostatok a preto nemáme ani dostatok vitamínu D. Vitamín D je preto potrebné prijímať stravou. Bohatým zdrojom vitamínu D sú tučné morské ryby, no ich konzumácia nie je v slovenských rodinách dostačujúca. Z tohto dôvodu je vhodné doplniť telu vitamín D prostredníctvom kvalitných doplnkov stravy. A práve VitaSolaris s obsahom vitamínu D3 takým doplnkom stravy je!

NaturaMed pomáha aj Vám!

Spoločnosť NaturaMed sa rozhodla s blížiacimi sa chladnými mesiacmi podporiť imunitu každého z vás. Imunita je pre naše zdravie absolútne kľúčová. Zásadnú rolu hrá práve vitamín D, ktorý môžete získať zadarmo a to dokonca na celý rok.

Vitamín D3 VitaSolaris na podporu vášho zdravia obsahuje najvyužiteľnejšiu formu vitamínu D a to vitamín D3. Balenie vitamínu D VitaSolaris (360 tabliet s obsahom 25 ug – 1000 jednotiek vitamínu D) pokrývajúcu dennú potrebu, môžete teraz získať zadarmo a bez záväzkov a to priamo do Vašej poštovej schránky.

