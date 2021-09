Na Dunaji sa nakupuje a zabáva už 100 rokov

Eurovea je výnimočná nielen svojou nezameniteľnou atmosférou, výbornými nákupmi, rôznymi podujatiami a zábavou na nábreží Dunaja, ale aj bohatou históriou. Už pred 100 rokmi sa tu prvýkrát konal Medzinárodný dunajský veľtrh, veľkolepé podujatie svetového významu.

S nákupným centrom Eurovea sa skloňuje hneď niekoľko prirovnaní – obľúbený shopping na Dunaji, najnavštevovanejšia destinácia v Bratislave či promenáda plná chutí. A v podobnom duchu by sme mohli pokračovať až do nekonečna. Eurovea ponúka skutočný pôžitok pre každého návštevníka, avšak len málokto vie, že na nábreží sa nakupovalo a zabávalo už v minulom storočí.

Významné, nepoznané dedičstvo

Eurovea si vo svojej DNA nesie obchodného ducha, ktorého história sa začala písať už v roku 1921. Svoje brány vtedy otvoril prvý Medzinárodný dunajský veľtrh v Bratislave, hosťujúci viac než 1 500 vystavovateľov z celého sveta. Plagát ilustroval sám Martin Benka, no o veľkoleposti tohto podujatia svedčí aj fakt, že prvý ročník navštívilo neuveriteľných 145 000 ľudí. Počas nasledujúcich 22 rokov konania Dunajského veľtrhu išlo o udalosť, ktorou žila Bratislava a do veľkej miery aj celé Slovensko.

Otvoriť galériu Zdroj: SNM – Historické múzeum

Veľtrhy pritom neboli výhradne obchodnou záležitosťou. Na miestach, kde dnes stojí Eurovea mali návštevníci možnosť objavovať nové, vzrušujúce vychytávky, ktoré daná doba prinášala. O zábavu a rozptýlenie sa zas postarali rôzne atrakcie, ako aj miestny „práter“, zábavný park s kolotočmi tvoriaci súčasť areálu. Dunajský veľtrh už v tom čase udával trendy a táto tradícia pretrváva až do dnes.

Tradičný shopping a zábava

Eurovea má silného obchodného ducha. Pokračuje v dlhoročnej tradícii nákupov, skvelej gastronómie, zábavy na nábreží Dunaja a rozrastá sa. Vďaka svojej lokalite hostí rôzne významné podujatia, ktoré každoročne prilákajú množstvo návštevníkov a priaznivcov. Na chuť si prídu fanúšikovia módy, športu, dobrého jedla, hudby, kultúry či umenia. Je to miesto, kde sa stále niečo deje. Môžete si zabehať maratón, objaviť trendy kúsky novej sezóny, započúvať sa do živých koncertov modernej alebo klasickej hudby, objaviť nové, fascinujúce umenie alebo si len tak pochutnať na lahodnom street foode vo foodcourte. Po zábavnom dni plnom nákupov určite zájdite do kina alebo si oddýchnite pri dobrej masáži vo wellnesse. Môžete sa nechať rozmaznávať v beauty zóne či vychutnať si kávičku na terase s jedinečným výhľadom na Bratislavu a zahnať hlad v prvotriednej reštaurácii na promenáde. Eurovea vám jednoducho ponúka všetko a vždy ešte niečo viac, rovnako ako pred 100 rokmi.

Na dôležité momenty sa nezabúda

V priestoroch nákupnej pasáže Eurovea nájdete výstavu, na ktorej si pripomíname sté výročie nákupných tradícií na Dunaji. Príďte sa dozvedieť viac o fascinujúcej a bohatej histórii Dunajských veľtrhov. Čaká vás veľa zaujímavostí a dobových fotografií, ktoré sú zverejnené vôbec po prvýkrát. Bezplatnú výstavu môžete navštíviť až do 10. októbra.

Na výstave boli použité materiály zo zbierok SNM – Historického múzea, verejných zdrojov a súkromného majetku.

