Ďalšie SUV značky Lexus. Čo o ňom vieme?

Koncepčné modely Lexus nám umožňujú nahliadnuť do budúcnosti. Sériové autá japonskej značky sú často rovnako odvážne ako ich predchodcovia v dizajnérskom štúdiu.

Bude sa história opakovať aj v prípade nového SUV s elektrickým pohonom, ktoré príde na trh budúci rok? Premiéru by malo mať v druhej polovici roku a auto pripravené na sériovú výrobu bude s najväčšou pravdepodobnosťou kombinovať vlastnosti Lexusu LF-1 Limitless a LF-Z Electrified.

Koncepčné vozidlá slúžia na to, aby dizajnéri mohli popustiť uzdu svojej predstavivosti. Z času na čas stojí zato ukázať niečo výstredné a odvážne. Aj keď množstvo štúdiových projektov sa nedočká sériovej výroby, zvyčajne načrtnú smer vývoja značky a umožnia nahliadnuť do budúcnosti.

Pre Lexus je vytvorenie konceptu dôležitý pre vývoj celého modelového radu. Preto môžeme očakávať, že približne do 12-tich mesiacov uvidíme v showroomoch značky Lexus ďalšie SUV. Mnohé poukazuje na to, že v sebe bude spájať vízie a vlastnosti dvoch koncepčných modelov, ktoré sa stretli s mimoriadnou odozvou. Reč je o modeli LF-1 Limitless a LZ-F Electrified.

Koncepčné a odvážne

Aké bude ďalšie sériovo vyrábané SUV? Aby sme odpovedali na túto otázku, priblížime si modely LF-1 Limitless a LF-Z Electrified. Prvý uzrel svetlo sveta v roku 2018 a druhý, plne elektrický, predstavili v marci 2021. Hoci ich delí pár rokov, majú spoločné črty. Obe koncepčné vozidlá sú zreteľne futuristické, ponúkajú pokročilé funkcie pre poloautonómnu jazdu a vyznačujú sa efektným dizajnom, ktorý by mohol mať aj sériovo vyrábaný model.

Pri ďalších úvahách o novom SUV pomáhajú informácie z nezávislého portálu Lexus Enthusiast. Zástupca spoločnosti Lexus pre portál prezradil, že premiéra nového SUV je naplánovaná na 3. štvrťrok 2022. Názov modelu nie je známy, ale patentované označenie RZ 450e je stopou, ktorú sa oplatí sledovať. Rôzne správy poukazujú na to, že nový Lexus by mohol byť plne elektrický.

Názov prezrádza elektrický pohon

Možno predpokladať, že nový model bude súperiť o zákazníka v segmente SUV v štýle kupé. Do tejto triedy ho umiestni päťdverová karoséria, šikmá línia strechy, dynamická silueta a rozmery podobné modelu RX. To naznačuje písmeno R v zaregistrovanom označení. Pripomeňme, že Lexus pripravuje aj premiéru 7-miestneho modelu (pravdepodobne s označením TX) a zrejme aj novej verzie off-roadu LX. Takže ponuka SUV modelov značky by sa v priebehu niekoľkých rokov mohla výrazne rozšíriť.

Premiéra Lexusu RZ 450e nepochybne poteší tých, ktorí čakali na plne elektrické SUV japonskej značky. V ére čoraz prísnejších noriem emisií výfukových plynov je málo pravdepodobné, že RZ bude k dispozícii aj v konvenčne poháňanej verzii. Elektrické autá dnes už zaručujú dostatočný dojazd, ktorý umožňuje slobodne jazdiť v meste aj na cestách. Nízko umiestnené ťažisko a vynikajúci výkon sú ďalšie výhody tohto typu pohonu. Koncepčný Lexus LF-Z Electrified má pohon všetkých kolies bez mechanického prepojenia medzi volantom a pedálmi. Systém drive-by-wire znie futuristicky, aj keď sa už roky používa v letectve a čiastočne aj v automobilovom priemysle.

Krásny aj praktický

Plne elektrické autá majú značnú prevahu nad vozidlami so spaľovacím motorom aj pri usporiadaní interiéru. Takmer úplná sloboda pri tvarovaní stredového tunela, možnosť vytvorenia rovnej podlahy a väčšieho priestoru pre cestujúcich – to sú len niektoré z výhod elektrického pohonu. Dôkazom je elektrický koncept LF-Z Electrified. Aj keď interiér prezrádza, že auto má ešte ďaleko od výrobnej verzie, hlavné črty môžu ostať rovnaké. Lexus totiž zavádza výrazné zmeny do interiéru svojich nových modelov, čo potvrdzuje aj druhá generácia modelu NXi.

O správnosti týchto predpokladov sa presvedčíme v roku 2022. Modelová ofenzíva značky Lexus pokračuje a auto, ako je RZ 450e, tu ešte nebolo. So zreteľom na to, ako rastie trieda SUV kupé, by to mohol byť zásah do čierneho.