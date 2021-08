Rozlúčte sa s letom vo veľkom! Tie najlepšie akcie štartujú práve teraz

To, že v nákupných centrách vystavili tovar z kategórie „Návrat do školy“ ešte neznamená, že je všetkým krásnym dňom koniec. Práve naopak! Vybrali sme pre vás tie najhorúcejšie akcie naprieč Slovenskom, ktoré vám spríjemnia nasledujúce dva týždne.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Vychutnajte si posledné lúče slnka na koncerte pod šírim nebom, vezmite partnera na romantický zámok, preverte svoje sily na bežeckých pretekoch alebo ukážte svojim deťom letecké adrenalínové kúsky, z ktorých behá mráz po chrbte, počas Medzinárodných leteckých dní. Celú ponuku super koncertov, divadelných predstavení a športový podujatí nájdete na predpredaj.sk

Filip Jančík vyráža na exkluzívne akustické turné už tento týždeň

Ak ste fanúšik netradičného prevedenia filmovej hudby, konečne si prídete na svoje. Vypočujte si v podaní famózneho Filipa Jančíka soundtrack z Harryho Pottera, Posledného mohykána či Hier o tróny naživo v inštrumentálnej podobe.

>>CHCEM LÍSTOK

Toľko prekladané turné je konečne realitou

Kapela Peter Bič Projekt prichádza za vami! Po dych berúcich ostatných koncertoch zahrajú ešte v týchto mestách: Banská Štiavnica (28.8.), Trenčín (10.9.) a Bratislava (12.9.). V romantickej atmosfére amfiteátrov zaznejú ich najväčšie hity z albumu Labyrint, ale aj ochutnávka úplných noviniek, ktoré sympatickí hudobníci chystajú na nový album.

>>CHCEM LÍSTOK

Vychutnajte si koncert na nádvorí zámku

No Name si zahrá 24. augusta so sláčikovým kvartetom v nádhernom prostredí na nádvorí Šimák Zámok Pezinok z 13. storočia. Ak ste fanúšik so zmyslom pre romantiku, tento exkluzívny koncert je pre vás to pravé!

>>CHCEM LÍSTOK

Jedna z najúspešnejších slovenských divadelných hier aj vo vašom meste

Latinák, Kemka, Miezga, Jakab a Kobielsky sa predstavia v grotesknom príbehu 5 indivíduí uzavretých v jednej miestnosti v spoločnosti jedného revolvera. Kto ho má, ten má moc. Najbližšie si geniálne predstavenie Na koho to slovo padne vychutnáte v Nitre (30.8.).

>>CHCEM LÍSTOK

Party pre slobodných na WakeLake-u

Ukončite toto leto novou známosťou a s motýlikmi v bruchu. TešíMa Singles party majú za sebou 9 úspešných akcií a po dvojročnej prestávke sa vracajú vo veľkom štýle. Už 3.9. na WakeLake (Zlaté piesky) vás čaká skvelá hudba, lahodný welcome drink, výborný catering a vždy dobrovoľné a nezáväzné aktivity, pri ktorých sa môžete zoznámiť s novými tvárami. A možno aj inými časťami tela.

Vstup bude možný len s potvrdením o očkovaní alebo aktuálnym PCR testom nie starším ako 24 hodín.

>>CHCEM LÍSTOK