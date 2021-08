V týchto kinohitoch hviezdili modely Lexus

Základom úspešného filmu je kvalitné obsadenie. Milovníci motorizmu si však nevšímajú iba hviezdy hereckého neba, ale aj autá, v ktorých sa vozia. Na veľkom plátne a v seriáloch si často zahrajú modely Lexus. Efektné japonské autá sme mohli obdivovať v známych hollywoodskych produkciách.

Medzi svetom motorov a filmovým priemyslom existuje zvláštne puto. V mnohých kinohitoch hrali dôležitú úlohu autá a niektoré sa objavili v špeciálnych verziách odkazujúcich na filmy. Existujú aj snímky, ktoré vďačia za úspech najmä automobilovým scénam, napríklad dramatickým únikom či prenasledovaniu.

Webová stránka Internet Movie Cars Database, na ktorej nájdeme automobily vo filmoch a seriáloch, pri zadaní názvu Lexus zobrazí niekoľko stoviek výsledkov. Od televíznych programov cez dokumenty až po kinohity. Tu je niekoľko produkcií, v ktorých si zahrali autá tejto značky.

Minority Report

Vo filme Stevena Spielberga si sadol za volant futuristického koncepčného Lexusu 2054 agent John Anderton, ktorého hral Tom Cruise. V snahe dokázať svoju nevinu prekonáva stovky kilometrov za volantom superauta poháňaného palivovými článkami, vybaveného špičkovými technológiami a modernou biometriou. Takúto víziu budúcnosti z roku 2002 predstavili nielen vo filme, ale aj na autosalóne – filmový Lexus 2054 si mohli pozrieť návštevníci autosalónu v Paríži.

Ostrov

O niekoľko rokov neskôr (2005) sa Lexus 2054 objavil na plátnach znova. Vo filme Ostrov hrá auto epizódnu úlohu a od vozidla v Minority Report sa líši farbou. Dej filmu sa odohráva v polovici 21. storočia, a tak niet divu, že v snímke režiséra Michaela Baya sa objavil futuristický model Lexusu. Silueta štúdiového vozidla je viditeľná v niekoľkých scénach filmu a automobil nehlučne lieta ulicami mesta budúcnosti.

Čierny panter

Film zasadený do sveta filmového štúdia Marvel bol po premiére v roku 2018 obsypaný množstvom cien. Získať 3 sošky Oscara a 38 iných filmových ocenení, to už je pocta! Dôležitú úlohu v tejto produkcii mal aj Lexus LC 500. Niekoľko mesiacov pred premiérou Čierneho pantera predstavila americká divízia značky dve vozidlá inšpirované filmom režiséra Ryana Cooglera. Black Panther Inspired LC bolo koncepčné auto inšpirované filmovou superprodukciou. Nebolo možné pomýliť si ho so žiadnym iným, už len kvôli obrazu pantera na kapote a charakteristickým pazúrom na krytoch zrkadiel.

Zatiaľ čo tieto modely sa nedali kúpiť, značka pripravila niečo aj pre nadšencov ochotných rozšíriť svoju zbierku automobilov. Takto vznikol Lexus LC Inspiration Series inšpirovaný filmom. Grand tourer dostal karbónové bočné prahy, 21-palcové zliatinové disky a samozrejme jedinečnú farebnosť prevzatú z filmu. Modrá karoséria bola natretá špeciálnym lakom a interiéru dominovalo biele kožené čalúnenie. Do showroomov v USA sa dostalo iba 100 kusov. Nádherné kupé s motorom V8 si zahralo v Čiernom panterovi v spoločnosti menej agresívných Lexusov RC F.

Muži v čiernom: Globálna hrozba

Možno smelo povedať, že najnovší film zo série Muži v čiernom je poháňaný Lexusom. Vo filme sa objavili modely RC F, LX a RX Hybrid. Početná prezentácia japonských áut však nič nemení na skutočnosti, že najväčšou automobilovou hviezdou tohto filmu je RC F so 464 konskými silami pod kapotou. Ako sa patrí na auto v službách hrdinov, ktorí musia riešiť kozmické výzvy, je Lexus RC F pekelne rýchly, obratný a schopný zvládnuť každú situáciu. Kupé s pohonom zadných kolies je jedným z posledných svojho druhu. Poháňa ho výkonný 5-litrový atmosférický motor V8 a vo filme je súčasťou armády agentov bojujúcim proti zlu na celom svete. Veľmi dôležité na ňom je aj to, že stačí stlačiť gombík, aby sa premenil na ultramodernú vesmírnu loď!