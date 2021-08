V lete sa chudne ľahšie

Dali ste si záväzok, že v lete budete jesť zdravšie a schudnete? Každý návyk si vyžaduje to správne načasovanie a kým sa z neho stane zvyk trvá to minimálne 21 dní.

Aj preto je leto ako stvorené na revolúciu v stravovaní. Teplé počasie a pestrá ponuka čerstvého ovocia a zeleniny vytvárajú na to ideálne podmienky. Dôležité je prijímať jedlá, ktoré sú ľahko stráviteľné, plné výživných látok a majú nižšiu energetickú hodnotu. Zabúdať by sme pritom nemali ani na pravidelný pitný režim a pohyb na čerstvom vzduchu.

Pri výbere potravín je dôležitá kvalita, strava by mala byť čerstvá a pestrá. Mala by obsahovať dostatok celozrnných a mliečnych výrobkov, rýb, hydiny, zemiakov, strukovín, sezónneho ovocia a zeleniny. Ideálne je odľahčiť a siahnuť po jedlách, ktoré sú výživné a ľahké.

Tradičné jedlá môžete však vymeniť aj za plnohodnotnú, ale ľahšiu alternatívu. Začať môžete hneď raňajkami, bielkovinové výživné kaše od fit4you v príchutiach KOKOSOVÁ, VANILKOVÁ a vo VEGAN verzii ČOKOLÁDOVÁ sú nutričným zložením výbornou voľbou. Obsahujú živiny a proteíny, dôležité pri chudnutí. Kaše môžete ochutiť aj sezónnym ovocím. Je plné vody a vlákniny, ktorá na seba viaže odpadové látky v tele. Bunky a tkanivá vyčistí a zbaví odpadu. Netreba sa prejedať, porcie by ste mali upraviť a primerane zmenšiť. Samozrejme dôležitá je aj pravidelnosť v stravovaní a pohyb.

Chudnutie je spojené s pravidelným pitným režimom, citrónová voda s čerstvou mätou a ľadom, nesladené ovocné čaje a minerálky oklamú žalúdok a zabudnete na hlad. Vypiť sa odporúča min 2- 4 litre tekutín denne.

Ak máte pocit, že do obeda je ešte ďaleko a trápi vás hlad, vyskúšajte tekuté bielkovinové fit4you Diet Shaky. Sú bohaté na bielkoviny a majú znížený obsah cukru. Tento sušený nápoj fit4you v príchutiach čokoláda, pina colada, jahoda a vanilka je obohatený aminokyselinou L. Karnitín, ktorá prepravuje mastné kyseliny do svalstva. Tie sa následne spaľujú a vytvára sa z nich energia. Bonusom je antioxidant, vitamín C, ktorý počas telesnej námahy prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.

V letnej kuchyni nemusíte vyvárať päť chodové menu. Mali by ste dať priestor sezónnej zelenine. Ľahké šaláty a polievky vás zasýtia a kilá pôjdu dole. Ovocie a zelenina obsahujú nielen vodu, ale aj minerálne látky, vlákninu, vitamíny, a antioxidanty. Zeleninové bielkovinové polievky fit4you sú rýchlou alternatívou, ak nemáte čas a snažíte sa redukovať hmotnosť. Nemusíte sa obávať, že budete pociťovať hlad, pretože majú zvýšené množstvo srvátkovej bielkoviny a makronutrientov. Ak si chcete udržať fit postavu, mali by ste zaostriť na tieto bielkovinové polievky fit4you v príchutiach hokkiado a brokolica. Jedna porcia obsahuje iba 110 kalórií.

Zmeniť návyky, respektíve zlozvyky sa oplatí. Vaše ladnejšie krivky vám nielen zlepšia náladu, ale uvidíte, že stravovať sa dá aj inak.

Kvalitné produkty fit4you si môžete zakúpiť v predajniach dm drogérií a už čoskoro aj v predajniach 101 drogérií.