Blíži sa finále Olympijského festivalu: Prežite víkend s olympijskými medailistami z Tokia!

Brány najväčšieho a najdlhšieho športového festivalu na Slovensku doposiaľ prekročilo takmer 10 000 návštevníkov, ktorí sem prišli za zábavou, športom a našimi športovými hviezdami. Olympijský festival má pred sebou posledný víkend, jeho vyvrcholením bude stretnutie a autogramiáda s medailistami i ďalšími olympionikmi z Tokia.

Vstup na festival je bezplatný a v nedeľu 8. augusta, čo je tiež posledný deň olympijských hier v Tokiu, privítame v x-bionic® sphere Šamoríne zlatú Zuzanu Rehák Štefečekovú, strieborných medailistov Jakuba Grigara a Roryho Sabbatiniho a ďalších olympionikov. Záverečný ceremoniál festivalu spolu s vítaním slovenských olympionikov je naplánovaný od 17:00 hod.

Predtým si na obrovskej LED obrazovke bude možné pozrieť priamy prenos záverečného ceremoniálu olympijských hier v Tokiu a vychutnať si vystúpenie folklórneho súboru HRIŇOVČAN. „S Olympijským festivalom sa rozlúčime koncertom skupiny PARA,” prezrádza Kristína Czuczová, marketingová riaditeľka Slovenského olympijského a športového výboru, ktorý festival organizuje.

Počas celého víkendu budú k dispozícii aj stále športoviská pre deti, ako napríklad atletické disciplíny, futbox, box aréna či gymnastika a ďalšie. „Detskí návštevníci pri vstupe do areálu dostanú hraciu kartu so šiestimi prázdnymi políčkami. Vyplnia ich tak, že si vyskúšajú aspoň šesť športov. Ak sa im to podarí, získajú zľavu na vstup do x-bionic® aquatic sphere,” hovorí Czuczová. Na Olympijskom festivale sa odprezentovalo viac ako 20 športových zväzov, ktoré si počas 17 dní pripravili množstvo zaujímavých aktivít pre deti. „Naším spoločným cieľom je najmä vzbudiť u detí záujem o šport. Ktovie, možno sme počas festivalu na niektorom zo športovísk, ktoré sme pripravili v spolupráci so zväzom, prebudili vášeň k športu u budúceho olympijského víťaza. Možné to je a ja verím, že odtiaľto veľa detí odchádzalo s tým, že šport je to, čomu sa chcú vo voľnom čase venovať,” vyslovila tajné želanie šéfka marketingu SOŠV.

Víkend s ambasádorkou festivalu a úspešnou biatlonistkou Anastasiou Kuzminovou

„Je skvelé, že sa podarilo pripraviť Olympijský festival, jeho myšlienka je úžasná. Som veľmi rada, že môžem byť jeho súčasťou a že spoločne zažívame olympijské hry aj na Slovensku,” vyjadrila sa trojnásobná olympijská víťazka, ktorú v areáli festivalu môžete stretnúť od piatku do nedele. Nasťa sa teší na športoviská, na ktorých si zašportuje spolu s deťmi, ale aj na rozhovory so svojimi fanúšikmi. Okrem nej sa v nedeľu na festivale zúčastnia aj Robert Vittek a Expl0ited, ktorí sú tiež ambasádormi Olympijského festivalu.

Hudobná sobota na pozadí majstrovstiev Slovenska v lezení

Sobota bude patriť novému olympijskému športu – lezeniu. V areáli Olympijského festivalu sa uskutočnia majstrovstvá Slovenska v boulderingu. Kvalifikácia je naplánovaná od 8:00 do 15:00 hod., finále od 17:00 do 19:00 hod. Okrem toho sa sobotňajší návštevníci môžu tešiť aj na bohatý kultúrny program. „Opäť sme pripravili hudobné koncerty pre deti i pre dospelých. Poobede príde detská hudobná skupina SPIEVANKOVO, večerný program bude v réžii populárnej maďarskej skupiny Follow the Flow,” pozývajú organizátori. Follow the Flow je maďarská hip-hopová a popová kapela, ktorá v roku 2018 získala MTV Europe Music Awards za najlepší maďarský hudobný počin roka.

Počas celého víkendu sa v jazdeckej aréne x-bionic® sphere budú konať jazdecké preteky Danube Summer Live 2021, na ktoré sa bezplatne môžu ísť pozrieť aj návštevníci Olympijského festivalu. Okrem toho bude prebiehať i prezentácia paralympijských športov profesionálnymi paralympijskými športovcami. Paralympijské hry sa začínajú hneď po skončení olympijských hier.

Program Olympijského festivalu na víkend:

