Strieborného Grigara a ďalších olympionikov privítali tisíce ľudí: Olympijský festival priniesol Tokio na Slovensko

Olympijský festival v x-bionic® sphere v Šamoríne má pred sebou posledný týždeň, jeho brány už dovedna prekročilo takmer 10 000 ľudí. Cez víkend sa oslavoval strieborný úspech Jakuba Grigara, nasledujúci víkend nás čaká veľkolepé privítanie ďalších medailistov a slávnostné ukončenie festivalu!

Príchod Jakuba Grigara so striebrom na krku si nenechalo ujsť veľké množstvo fanúšikov, ktorí naplnili kapacitu festivalu v nádeji, že uvidia úspešného reprezentanta naživo. Rodák z Liptovského Mikuláša sa potešil skvelej atmosfére. „Nikdy by som si ani len nepredstavil, že kvôli mne a za mnou budú chodiť ľudia a budú sa chcieť so mnou odfotiť. Vždy som bol ten skromný chlapec z Liptova, a preto som veľmi vďačný a rád za to, že sa mi podarilo vybojovať medailu a môžem zažívať takéto momenty,“ uviedol Grigar po sobotňajšej autogramiáde v Šamoríne. Spolu s ním prišli aj ďalší olympionici ako Matej Beňuš, Eliška Mintálová, Barbora Balážová, Barbora Mokošová, Andrej Csemez či Ľubomír Pištej.

Program Olympijského festivalu je každý deň pestrý

„Olympijský festival už dokopy navštívili tisícky fanúšikov. Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo priniesť olympijské hry v Tokiu aj na Slovensko. Bolo úžasné sledovať, ako ľudia kričali Jakubove meno pri jeho výstupe na pódium. Verím, že si to užil aj on a už teraz sa neviem dočkať ďalších olympionikov, ktorí prídu spolu s nami osláviť svoje pôsobenie na olympiáde,” vyjadrila sa Kristína Czuczová za organizátora, ktorým je Slovenský olympijský a športový výbor.

Už v stredu na Olympijskom festivale privítame Slovenský zväz tanečného športu, ale aj Klub slovenských turistov, ktorý vás naučí postaviť si stan a vysvetlí, ako funguje značenie v turistike. Mimochodom, vedeli ste, že na Slovensku máme jedno z najlepších turistických značení a závidia nám ho v celej Európe? V športovej zóne sme pre vás pripravili aj orientačný labyrint, kde môžete preveriť svoju schopnosť nestratiť sa. Aj to sa vám na dovolenke v horách určite zíde.

Vo štvrtok vás pozývame na obľúbené KOFOKINO a piatok bude venovaný futbalovej legende a ambasádorovi Olympijského festivalu Robertovi Vittekovi. Počas celého týždňa budú k dispozícii i športoviská, ktoré pre vás pripravujeme v spolupráci so športovými zväzmi. Deti pri vstupe dostanú hraciu kartu a ak nazbierajú všetkých šesť pečiatok, získajú zľavu do x-bionic® aquatic sphere. Za cenu trojhodinového vstupu získajú celodenný.

Víkend v znamení majstrovstiev Slovenska v boulderingu a slávnostného ukončenia festivalu

Slovensko na olympijských hrách v Tokiu síce nemá v lezení zastúpenie, no fanúšikovia sa môžu tešiť na domáce majstrovstvá. Už v sobotu 7. augusta v areáli festivalu privítame najlepších lezcov na Slovensku, ktorí sa pobijú o titul majstra Slovenska.

Hudobným vyvrcholením dňa bude koncert známej maďarskej skupiny Follow the Flow, no na svoje si prídu aj deti – o zábavu sa postará Spievankovo.

Nedeľa a zároveň i posledný deň Olympijského festivalu bude patriť našim olympionikom a medailistom, ktorí prídu spolu s vami slávnostne ukončiť nielen Olympijský festival, ale aj sledovať záverečný ceremoniál olympijských hier v Tokiu. Samozrejmosťou bude autogramiáda a rozhovory s našimi športovcami. Okrem toho sa môžete tešiť na folklórny súbor Hriňovčan a koncert skupiny PARA.

Viac informácií, ako aj kompletný program Olympijského festivalu nájdete na webe www.olympic.sk/festival

Slovenský olympijský a športový výbor prináša olympijské hry na Slovensko aj vďaka svojim partnerom, a to exkluzívnemu partnerovi TIPOS, generálnym partnerom 4F a Toyota, hlavným partnerom BILLA, SPP, CZ Slovakia, Allianz, Zlatý Bažant 0,0% a partnerom Matador, STRABAG.