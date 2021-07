Olympijský festival láme rekordy návštevnosti: Do Šamorína prichádzajú ľudia z celého Slovenska!

Olympijský festival počas úvodného víkendu navštívili tisíce návštevníkov. Jeho kapacita sa naplnila do poslednej nohy, a to je takmer trojtýždňová oslava športu stále len na začiatku!

Využite bezplatnú kyvadlovú dopravu na Olympijský festival

Slovenský olympijský a športový výbor spolu s partnerom podujatia SATUR zabezpečuje počas víkendov bezplatnú kyvadlovú dopravu z Bratislavy na festival a späť. Spred bratislavského Istropolisu odchádza vždy v sobotu a v nedeľu o 10:30 a z x-bionic® sphere do Bratislavy o 20:30.

Medzi návštevníkmi majú veľký úspech športoviská. Kým deti športujú a zabávajú sa, rodičia môžu relaxovať v oddychovej zóne. „Syn nám dal na víkend svoje deti a my sme hľadali program, kam ich vziať. Manžel prišiel s týmto nápadom a spravili sme dobre. Je to super zážitok, na ktorý len tak nezabudneme. Aj pre nich je to lepšie, ako byť niekde v detskom kútiku,“ zhodnotila návštevníčka Júlia, ktorá festival navštívila so svojimi vnúčatami. Okrem stálych športovísk, medzi ktoré patrí atletika, futbox, box aréna, gymnastika, lezecká stena, umelá ľadová plocha, stolný tenis a mnohé ďalšie, je každý jeden deň venovaný konkrétnemu športu. Streda 28. júla bude napríklad venovaná plávaniu a pre návštevníkov bude od 13.00 do 17.00 k dispozícii vnútorný bazén. Okrem toho sa môžete tešiť aj na turnaj 3x3 basketbalu.

Na svoje si príde každý – športovci i milovníci umenia

Cez víkend si návštevníci mohli vychutnať nielen priame prenosy z olympijských hier na gigantickej obrazovke, ale aj množstvo zaujímavých športových diskusií či koncertov.

Hlavným piatkovým ťahákom bola skupina HEX, ktorá roztancovala dospelých, tých menších zas PACI PAC. „Prišli sme z Banskej Bystrice. Cesta netrvala ani tri hodiny a máme príjemné popoludnie,“ s úsmevom hovorí popri koncerte skupiny Lomnické Čháve návštevníčka Tereza.

Už v sobotu 31. júla sa môžete tešiť na Dominiku Mirgovú a Tárajka a Popletajka. „Je to jedinečné podujatie. Úprimne, až toľko sme od toho nečakali. Organizácia je na slušnej úrovni a príchod sem neľutujeme,“ hovorí popri vychutnávaní chladených nápojov Lucia. „Akurát som boxoval proti môjmu kamarátovi Alexovi, s ktorým sme sem prišli. Dostali sme helmy a rukavice, bola to zábava! Teraz si asi pôjdeme zahrať bedminton,“ nadšene nám povedal 12-ročný Marek, ktorého sme zastihli pri jednom zo stanovíšť.

Aj kamaráti Adam a Rastislav boli s úvodným víkendom spokojní. Spoločne vyskúšali takmer všetky športoviská. Najviac sa im páčila atletika. „Ideme si ešte zahrať futbal, aby sme získali pečiatky vo všetkých športoch,“ dodali pri odchode.

Za pečiatky zľava do x-bionic® aquatic sphere

Celkovo si návštevníci Olympijského festivalu môžu počas 17 dní vyskúšať až 29 rôznych športov. Každé dieťa, ktoré príde na Olympijský festival do Šamorína, dostane pri vstupe špeciálnu hraciu kartu so šiestimi prázdnymi políčkami. Úlohou detí je vyskúšať si aspoň šesť športov a získať všetky pečiatky. „Deti za vyplnené pečiatky získajú diplom a v ten deň môžu využiť zľavu vo vodnom svete x-bionic aquatic sphere. Celodenný vstup budú mať za cenu trojhodinového,“ prezrádzajú organizátori.

Na Olympijský festival budú postupne prichádzať aj olympionici z Tokia

Olympijské hry v Tokiu sú v plnom prúde. Olympijský festival je unikátny aj tým, že do Šamorína budú postupne prichádzať aj olympionici, ktorí Slovensko hrdo reprezentujú v Japonsku. „Fanúšikom odporúčam sledovať naše sociálne siete Facebook a Instagram Slovenský olympijský tím, kde nájdu čerstvé informácie nielen z Tokia, ale aj z Olympijského festivalu. Tam čoskoro prezradíme aj mená prvých olympionikov, ktorých privítame v Šamoríne. Fanúšikovia sa s nimi budú môcť porozprávať, odfotiť sa či vypýtať si autogram,” prezradila Kristína Czuczová z SOŠV.

Legendárni Hochschornerovci

Neoddeliteľnou súčasťou Olympijského festivalu sú aj športové legendy. Olympijský oheň na festivale zapálili legendárni vodní slalomári Peter a Pavol Hochschornerovci, ktorí absolvovali aj autogramiádu. „Keď sme sem prišli, prekvapilo nás, koľko je tu ľudí a ako perfektne je to zorganizované. Podujatie takéhoto typu sa koná prvýkrát v histórii. Dúfam, že bude mať úspech a v budúcnosti sa zopakuje,” vyjadril sa k festivalu Pavol a Peter ho doplnil: „Je super, že deti sa tu vybláznia a môžu si vyskúšať rôzne športy. Možno sa neskôr prihlásia aj do nejakého klubu, začnú športovať a vyrastú z nich budúci olympionici.”

Brány Olympijského festivalu sú otvorené do 8. augusta a môžete prísť každý deň. Pozrite si program na najbližšie dni. Viac informácií najdete na www.olympic.sk/festival

Slovenský olympijský a športový výbor prináša olympijské hry na Slovensko aj vďaka svojim partnerom, a to exkluzívnemu partnerovi TIPOS, generálnym partnerom 4F a Toyota, hlavným partnerom BILLA, SPP, CZ Slovakia, Allianz, Zlatý Bažant 0,0%, partnerom Matador, STRABAG.