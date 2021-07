Aké sú skúsenosti zákazníkov so spoločnosťou Naturamed?

Výrobky spoločnosti NaturaMed vyskúšalo na slovenskom a českom trhu viac ako 2 milióny zákazníkov. Či už si želajú podporiť imunitu, vitalitu, zdravie kostí a kĺbov, alebo starať o srdce, cievy, oči a pleť, medzi doplnkami stravy od spoločnosti NaturaMed si vyberie každý.

Medzi zákazníkmi pritom nájdete i známe tváre, s ktorými sa stretávate napríklad na televíznej obrazovke a v divadle.

Herečka Zuzana Vačková a OmegaMarine Forte +

OmegaMarine Forte+ je najpredávanejším omega-3 doplnkom stravy na trhu. Niet preto divu, že ho vyskúšala aj herečka Zuzana Vačková a jej rodina. „Treba si jednoducho pripomenúť zvyky našich starých mám. Nie nadarmo aj v starých filmoch vidíme, ako matky každé ráno nútili svoje deti jesť rybí tuk. Veľmi dobre vedeli, prečo to robia. Pre zdravie svojich detí. A keďže to fungovalo vtedy, funguje to aj dnes. Akurát máme to šťastie, že už nemusíme jesť rybí tuk v takej forme, ako nám nechutil – tekutý na lyžičke,“ hovorí herečka Zuzana Vačková. OmegaMarine Forte + odporúča aj špecialistka na zdravú výživu Janka Trebulová.

Herec Peter Batthyány a FlexiMed

Aby mohol herec vykonávať svoje zamestnanie, nesmie mu nič brániť v pohybe. To vie aj Peter Batthyány, ktorému s ním pomáha doplnok stravy FlexiMed. Fleximed obsahuje 8 jedinečných zložiek, vďaka ktorým podporuje pohyblivosť a výživu kĺbových chrupaviek. „Mám rád produkty, ktoré sú prírodné. A som presvedčený, že vďaka FlexiMedu a jeho každodennému užívaniu môžem dlhodobo robiť naplno všetko, čo ma baví,“ hovorí Peter Batthyány.

CardioMax odporúčajú zákazníci z Dolného Baru aj Topoľčian

Najčastejšou príčinou úmrtí v Slovenskej republike sú srdcovo-cievne ochorenia. CardioMax je doplnok stravy, ktorý obsahuje 90% koncentráciu omega-3 mastných kyselín dôležitých pre zdravú činnosť srdca a ciev. Pánovi Viliamovi Ráczovi z Dolného Baru, ktorý trpel vysokým tlakom, odporučil doplnky stravy od spoločnosti NaturaMed lekár. „Po pár mesiacoch som došiel na to, že mi to vyhovuje, cítil som sa lepšie a znížil sa mi aj tlak. Odkedy beriem tieto produkty, mám krv v poriadku a nemám vysoký cholesterol, takže ja som veľmi spokojný,“ opisuje pán Rácz svoju skúsenosť. A nie je sám. Katarína z Prievidze používa doplnok už 3 roky a taktiež aj pani Ľudmila z Topoľčian.

