Hybridné Lexusy jazdia ako autonómne mestské autobusy

Spoločnosť Toyota spolu so startupom May Mobility a ďalšími partnermi spúšťa pilotný program autonómnej dopravy v americkom meste Indianapolis.

Úlohu mestských autobusov budú plniť hybridné Lexusy RX 450h. Vozidlá sa budú pohybovať bez vodiča po pevných trasách a zastavovať na špeciálne vytýčených zastávkach.

Pilotný program autonómnej dopravy

Toyota Mobility Foundation (TMF), Energy Systems Network (ESN) a Indiana Economic Development Corporation (IEDC) spojili svoje sily so startupom May Mobility, ktorý sa špecializuje na autonómne vozidlá a automatizovanú kyvadlovú dopravu. Spoločný projekt je pilotným programom autonómnej dopravy v americkom meste Indianapolis a jeho okolí. Ide o jeden z mnohých programov nadácie TMF, ktorá sa zaoberá zvyšovaním mobility ľudí na celom svete s využitím moderných technológií.

Bezplatná dopravná služba

Programu sa zúčastní päť vozidiel Lexus RX 450h a jedno vozidlo Polaris GEM prispôsobené na prepravu osôb na invalidných vozíkoch. Všetky vozidlá sú vybavené technológiou autonómneho riadenia spoločnosti May Mobility. Verejne dostupná bezplatná dopravná služba Together in Motion AV potrvá do 19. novembra 2021 a bude fungovať od pondelka do piatku v čas 7.00 – 19.00 hod.

Together in Motion Indiana

Trasa vedie zo stanice Vermont na západ centra mesta a zahŕňa aj nemocnice IU Health University Hospital a Riley Hospital for Children. Na informačné tabule s cestovným poriadkom boli umiestnené QR kódy, ktoré odkazujú na webovú stránku Together in Motion Indiana. Tam je možné s pomocou mapy Google skontrolovať trasu a polohu všetkých šiestich vozidiel, ktoré jazdia v rámci tohto programu a dozvedieť sa viac o technológii autonómnej jazdy. Vozidla prichádzajú na zastávky každých 10-15 minút.

Bezpečná preprava aj počas pandémie

Aby sa zabránilo šíreniu koronavírusu, budú autá pravidelne dezinfikované a jednotlivých jázd sa budú môcť zúčastniť iba ľudia žijúci v jednej domácnosti. Cestujúci sú povinní nosiť rúška.