Slováci predstavili svetu realistický lietajúci automobil

Ak existuje priemysel, ktorý v období pandémie urobil veľa nových výskumov a pokrokov, bol by to technologický priemysel. Tieto pokrokové technológie podporovali bezkontaktné služby, ktoré pomáhali ľuďom úspešne sa vyhnúť rýchlo sa šíriacemu koronavírusu.

Medzi obľúbené spôsoby ako sa zabaviť patria isto aj hracie automaty. Využívajú najmodernejšie zvukové a vizuálne efekty. Očakáva sa, že nadchádzajúce technológie a prelomové vynálezy sa budú v blízkej budúcnosti postupne implementovať. Súčasná pandémia a podmienky lockdownu však nenechávajú ľuďom inú možnosť, ako prijať pokrokové technológie, aby sa svet stal lepším miestom na život v týchto situáciách.

Vplyv COVID-19 na technológiu

Lekárske a zdravotnícke organizácie sa spoliehali najmä na technológiu umelej inteligencie - AI, aby pochopili vírus a dostali návrhy na jeho zadržanie v reálnom čase. Jeden algoritmus AI do konca potenciálne identifikuje abnormality na röntgenových snímkach hrudníka infikovaného, čo pomáha urýchliť diagnostiku.

Voca.ai - vývojár hlasových asistentov a Univerzita Carnegie Mellon University vyvinuli hlasovú forenznú technológiu nazvanú „Corona Voice Detect“, ktorá pomôže odhaliť vírusom COVID-19 infikované osoby vo veľmi ranom štádiu analýzou ich hlasu, tónov a zvukových vzorcov. Čína používa na detekciu osôb bez masky algoritmy rozpoznávania tváre založené na umelej inteligencii v kamerách na letiskách a vlakových staniciach.

Covid-19 prináša naliehavú potrebu vyhnúť sa ľudským kontaktom a zastaviť šírenie vírusu. To bude definovať budúcnosť a rozsah robotiky a automobilov bez vodiča. Hlavné spoločnosti z tejto oblasti ako Tesla, Waymo, Uber už dosiahli významné štádium v oblasti výroby autonómnych automobilov. Dôležitosť sociálneho dištancovania spôsobila obrovský dopyt po online triedach a vzdelávaní, elektronickom obchode a ďalších online aktivitách, ktoré by uspokojili naše rôzne potreby každodenného života.

Lietajúce auto – fikcia alebo čoskoro realita?

Odkedy človek vynašiel koleso (kruhový objekt), ľudský vývoj dosiahol dostatočné tempo, aby sa tento svet stal lepším miestom na život. Postupom času sme sledovali množstvo nových technológií, vďaka ktorým je náš život oveľa jednoduchší a ľahší.

Rok 2021 a ďalšie roky by však boli pre technologických nadšencov isto najzaujímavejšie vďaka pripravovaným prelomovým technológiám a futuristickým vynálezom. 28. júna tohto roka sa futuristický vynález, lietajúce auto, priblížilo o krok bližšie k jeho masovej výrobe. Jeden z najpútavejších lietajúcich automobilov úspešne absolvoval 35-minútový let medzi dvoma mestami a potom necelé tri minúty po pristátí sa odviezol priamo do centra. Dotyčné vozidlo sa volá AirCar a ešte pozoruhodnejšie je, že ho envy vinuli americké firmy ako Uber alebo Google, ale spoločnosť Klein Vision, slovenská spoločnosť, o ktorej nikto nikdy predtým nepočul.

Prototyp AirCar, ktorý vyzerá ako potomok športového automobilu Lotus a lietadla, odletel v pondelok z letiska v Nitre na Slovensku na letisko v hlavnom meste Bratislava. Spoločnosť Klein Vision v tlačovej správe uviedla, že ide o 142. úspešné pristátie pre ich dizajn.

„Tento let začína novú éru vozidiel s duálnou dopravou,“ uviedol zakladateľ spoločnosti Štefan Klein. „Otvára novú kategóriu dopravy a vracia jednotlivcovi slobodu, ktorá sa pôvodne pripisovala automobilom.“

Okrem toho, zároveň spoločnosti Uber a Hyundai v súčasnosti pracujú na elektrických lietajúcich taxíkoch a spoločnosti Porsche, Daimler a Toyota podporujú začínajúce elektrické vertikálne vzletové a pristávacie vozidlá. Ale vďaka čomu je AirCar taký veľkolepý, je to, že na rozdiel od vyššie spomenutých typov vozidiel skutočne vyzerá ako bežné auto a môže skutočne manévrovať na verejných komunikáciách bez špeciálnej pomoci po automatickom sklopení krídel.

Podľa spoločnosti je prototyp poháňaný motorom BMW s výkonom 160 koní a má pevnú vrtuľu (ktorú si všimnete namontovanú za kokpitom), ale druhý prototyp, ktorý je určený ako predprodukčný model, bude obsahovať výkonnejší motor s výkonom 300 koní a vrtuľu s premenlivým rozstupom. Otázkou teraz je, ktorí predstavitelia spoločností Uber alebo Google sa chystajú tento prototyp financovať, aby bol dostupný aj pre bežného smrteľníka. Aktuálne by totiž kúpa takéhoto lietajúceho auta po jeho schválení orgánmi Európskej únie bola vyhradená iba pre tých, ktorí majú na svojom konte niekoľko stotisíc eur.