Neodradili ich zranenia ani neúspechy na súťaži. Čo motivuje vrcholových športovcov ísť ďalej?

Obdivujeme ich pevnú vôľu a odhodlanie, aj vrcholoví športovci však zažili momenty, ktoré ich doviedli až na dno svojich síl. Mohli to vzdať, no napriek tomu sa rozhodli prekonať samých seba a vytrvať.

Spoznajte inšpiratívne príbehy ľudí, ktorých neúspech nezlomil, práve naopak, dostal ich na stupienky víťazov a aktuálne aj do boja o cenné olympijské medaily.

Už 23. júla sa v japonskom Tokiu začínajú letné olympijské hry, ktoré boli v dôsledku pandémie odložené o rok. Jednou zo športovkýň s istou miestenkou je aj strelkyňa Danka Barteková. Aktuálne žije na polceste medzi Slovenskom a Talianskom, kde sa intenzívne venuje tréningu. Neustále cestovanie autom je síce vyčerpávajúce, no súvisí s dôležitým životným rozhodnutím, ktoré poznačilo smerovanie jej budúcej kariéry.

„Počas letnej olympiády v Riu som prežívala jednu zo svojich najväčších kríz. Bolo to nesmierne frustrujúce. Necítila som sa vo forme a nemohla som s tým nič urobiť. Po odstrieľaní pretekov som mala chuť so všetkým skoncovať, no vtedy prišiel zlomový moment – rozhodla som sa zmeniť tréningovú skupinu aj trénera. Keďže išlo o Taliansko, k cestovaniu sa pridal aj nový cudzí jazyk. Najskôr sme sa dorozumievali cez online prekladač či rôzne gestá, no asi po roku a pol som sa naučila po taliansky. Bola to veľká výzva, no som rada, že som ju nakoniec prekonala,“ hovorí o ťažkých chvíľach strelkyňa.

Aj bronzová medailistka z olympijských hier v Londýne zažíva momenty, keď sa jej jednoducho nechce a najradšej by si od tréningu oddýchla. Na druhej strane si veľmi dobre uvedomuje, čo všetko by ju stratený čas stál. V takýchto chvíľach podľa nej dokážu pomôcť aj maličkosti, napríklad humor. „Nedávno som absolvovala už tretie preteky za sebou, do toho 800 kilometrov v aute... Bola som neskutočne vyčerpaná, no s trénerom sme to celé obrátili na vtip, a to nám pomohlo. Každý športovec je zvyknutý denne sa prekonávať a vystupovať zo svojej komfortnej zóny. Uvedomujeme si, že nič nie je zadarmo a ak chceme niečo dosiahnuť, treba preto veľa obetovať. Vtedy nehľadíme na to, či to bolí alebo sa nám nechce,“ dodáva.

K športu patria aj prehry

Vodný slalomár Matej Beňuš o konci športovej kariéry nikdy nepremýšľal. Na svoje prvé veľké sklamanie si však spomína veľmi dobre. „V roku 2004 som sa stal juniorským majstrom Európy a vicemajstrom sveta do 18 rokov. O rok neskôr som ako 17-ročný končil juniorskú kategóriu, bol som najväčší favorit, ale nevyšlo mi finále. Nebolo to ľahké, ale pomohla mi príprava na ďalšie majstrovstvá. Mám pocit, že v mladosti som neúspechy prežíval oveľa viac ako teraz. Je to jednoducho šport, nie vždy to vyjde. Každý môže tvrdo dopadnúť na zem, no postaví sa silnejší,“ tvrdí športovec, ktorý bude pod piatimi kruhmi obhajovať striebornú medailu z olympijských hier 2016 v Riu de Janeiro.

Rovnako ako Danka Barteková, aj on sa musí niekedy motivovať k tréningom. Najmä ak ich treba skĺbiť s rodičovskými povinnosťami. „Keď som v Bratislave, môj deň sa začína tým, že rozvážam deti do školy a škôlky a potom smerujem do Čunova. Celé to trvá niečo vyše hodiny a určite to nie je najlepší spôsob, ako sa nabudiť na tréning. Stanovil som si však ešte nejaké ciele, ktoré chcem počas športovej kariéry dosiahnuť. Pomáha mi to v príprave na olympiádu aj majstrovská sveta, ktoré sa budú tento rok konať v Čunove. Pozerám sa stále vpred a to ma poháňa. Na druhej strane, mám aj zodpovednosť voči svojej rodine. Nemôžem to flákať,“ vysvetľuje.

Zlatý Bažant 0,0% je hrdým partnerom Slovenského olympijského tímu na ceste do Tokia.

Rovnako ako slovenskí olympionici, aj Zlatý Bažant 0,0% je odhodlaný posúvať sa vpred a neustále sa zlepšovať. Zamestnanci v hurbanovskom pivovare každodenne krotia vodný živel a triafajú do žltého, aby svojim zákazníkom priniesli plnú pivnú chuť aj pri nulovom obsahu alkoholu.

V obľúbenej značke nealkoholických pív a radlerov majú naši športovci verného fanúšika, no Zlatý Bažant 0,0% nezabúda ani na priaznivcov olympiády. Tí sa vďaka projektu Pripravení na Tokio, ktorého je značka hlavným partnerom, môžu tešiť na bohatý sprievodný program.

Práca a vášeň v jednom

Za jednu zo svojich najväčších motivácií Matej Beňuš považuje aj to, že ho kanoistika nielenže živý, ale aj baví a napĺňa. „Voda je živel a hlavne nejde o žiaden monotónny šport. Situácia sa neustále mení, treba sa jej prispôsobovať. Nedá sa to naplánovať ako pri iných športoch. Môžem si povedať, že teraz prejdem valec, no keď je zrazu predo mnou vlna, musím okamžite reagovať. Krotiť divokú vodu je nádherný zážitok,“ približuje športovec.

Podobne to cíti aj ďalšia ašpirantka na cenný olympijský kov z Tokia, lukostrelkyňa Alex Longová. Ako zdôrazňuje, ide o komplexný šport, ktorý sa navyše odohráva vonku a treba tak rátať aj s nástrahami počasia. Dôležitú úlohu však podľa nej zohráva aj mentálne nastavenie a dobrá fyzická kondícia, ktoré mnohí ľudia podceňujú. „Na streleckej čiare si musím počas mierenia udržať nízku tepovú frekvenciu a plynulý dych. K tomu treba naozaj veľmi dobrú fyzičku. Každý, kto sa už raz pokúšal vystreliť, či už z môjho alebo detského luku, uznal, že je to naozaj náročný šport. Neplatí, že ak sa raz trafíte do žltej farby, poletí tam každý váš šíp,“ opisuje športovkyňa momenty, v ktorých zároveň spočíva aj jej najväčšia motivácia – trafiť do žltého za každých okolností.

Podpora okolia je základ

Samozrejme, aj ona zažila momenty, v ktorých sa rozhodovala, ako ďalej. Dôvodom však neboli športové neúspechy, ale zranenie, ktoré si kvôli preťaženiu spôsobila ešte v období puberty. Po vážnom poškodení ramena nasledovala dvojročná stopka od tréningu, ale aj prvé bilancovanie. „Bola som rozhodnutá, že k lukostreľbe sa už nevrátim. Ubíjalo ma to fyzicky aj psychicky. Predsa len, bola som mladý človek a takto som dopadla. Za to, že som to vtedy nevzdala, vďačím najmä svojej rodine, priateľovi a novému trénerovi. Len vďaka ich podpore sa dnes môžem venovať športu, ktorý ma neskutočne baví a dúfam, že to tak bude ešte dlhé roky. Následky môjho zranenia síce stále pociťujem, no viem, že som sa stala odolnejšou hlavne po psychickej stránke,“ opisuje rozhodujúci moment vo svojej kariére prvá slovenská športovkyňa, ktorá sa v tejto disciplíne kvalifikovala na olympijské hry v Riu.

Z klasických „nechce sa mi“ už podľa vlastných slov našťastie dávno vyrástla. „Úspech je odmena za drinu. Je to jediná cesta. Prosto či chceš alebo nechceš, musíš vstať a ísť. Okrem úspechu je odmenou aj dobrý pocit, záplava endorfínov, ktorú pozná asi každý, kto vyvíja nejaký druh športovej aktivity. Jednoducho mám nejaký cieľ a idem za ním,“ dodáva.