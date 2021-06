Tokijské olympijské hry pokračujú podľa plánu aj napriek petíciám

Prípravy na Tokio 2020 budú podľa Medzinárodného olympijského výboru „pokračovať podľa plánu“ napriek prepuknutiu koronavírusu. Olympijskí šéfovia tvrdia, že majú úplnú dôveru v japonské úrady, ktoré „budú riešiť situáciu“.

Niekoľko kvalifikačných udalostí bolo ovplyvnených vírusom, ktorý je dnes globálnym zdravotným stavom.

Tokio bude naďalej spolupracovať so všetkými príslušnými organizáciami, ktoré starostlivo monitorujú akýkoľvek výskyt infekčných chorôb, a bude skúmať všetky možné protiopatrenia. Okrem toho je MOV v kontakte so Svetovou zdravotníckou organizáciou, ako aj s vlastnými lekárskými odborníkmi. Prípravy na Tokio 2020 pokračujú podľa plánu, ale samozrejme neexistuje vyššia priorita ako bezpečnosť a zdravie športovcov a delegácií. Podobne ako samotnú olympiádu ovplyvnil vírus aj spoločnosť ako takú a aj jeho všetky priemyselné odvetvia.

Budú sa teda olympijské hry v Tokiu konať v roku 2021?

Organizátori určite sledujú všetky športové podujatia po celom svete, kde sú povolení diváci a snažia sa odhadnúť, aké percento ľudí dokáže štadión bezpečne prijať. Zatiaľ čo ľudia v Japonsku vyjadrili silné názory proti tomu, aby sa hry konali, odborníci hovoria, že tieto názory vychádzajú z všeobecného strachu, a že organizačné tímy majú lepší prístup k faktickým informáciám o situácii. Aj keď je to istý názor a možno ho pevne zastávať, nemusí to byť nevyhnutne názor založený na faktoch. Stále neexistuje žiadne oficiálne rozhodnutie o tom, či bude domácim divákom umožnené zúčastniť sa na nadchádzajúcich olympijských hrách. Do konca júna by sa malo však rozhodnúť, pretože ostávajú už len 3 týždne do začatia samotných hier.

A tak sa olympijské hry budú isto konať v roku 2021 v meste Tokio. Isto to poteší mnoho športových fanúšikov, pretože budú môcť sledovať svoje obľúbené disciplínyi.

Kto sa na olympijských hrách definitívne nezúčastní?

Gymnastický tím z Kanady sa nedávno rozhodol z dôvodu obáv z vírusu COVID-19 neposlať svoj tím na olympijskú kvalifikáciu. Seniorské panamerické majstrovstvá 2021 v Riu de Janeiro boli poslednou príležitosťou Kanady kvalifikovať sa na olympijské hry v Tokiu v mužskej umeleckej, ženskej umeleckej a rytmickej gymnastike. To, o čo sa obávajú, je ísť na miesto, povedzme do Brazílie, kde je pandémia jednoducho ešte v plnom prúde. A tak sa nebudú môcť zúčastniť kvalifikácie a neukážu sa na olympijských hrách.

Ako teda zaručiť bezpečnosť atlétov?

Do doby konania OH sa bude vykonávať viac očkovaní, čím sa bude zvyšovať dôvera Japoncov. Aj keď posledné prieskumy verejnej mienky naznačili, že až 80 percent japonskej verejnosti je proti konaniu olympijských hier 23. júla. MOV však tvrdí, že nebude uvažovať o druhom odložení alebo dokonca zrušení hier. Rozumie sa, že bude vykonávať snahu zabezpečiť, aby bol starším ľuďom najskôr poskytnutý prístup k rôznym vakcínam proti vírusu Covid-19, ale súčasné odhady naznačujú, že iba päť percent z viac ako 35 miliónov starších ľudí v krajine dostalo zatiaľ prvú dávku – čo necháva veľmi málo času na to, aby sa dala dosiahnuť prijateľná miera zaočkovanosti do 23. júla. Treba však veriť, že bude všetko do začatia olympijských hier pripravené a atléti budú môcť súťažiť vo svojich disciplínach bezpečne a férovo. Určite organizátori vyvinú čo najvyššiu aktivitu v tomto smere.

Vírusy z minulosti

Pred olympiádou v meste Rio de Janeiro v roku 2016 sa vyskytli značné obavy z vírusu Zika, čo viedlo niekoľkých športovcov k ukončeniu účasti na hrách. Narastali obavy, že by koronavírus mohol vykoľajiť posledné prípravy aj na olympijské hry v meste Tokio. Tokijský guvernér Yuriko Koike tento týždeň varoval, že Japonci musia pevne bojovať s novým koronavírusom, aby ho porazili, alebo to budú ľutovať.

MOV však uviedol, že kľúčovou súčasťou tokijských plánov sú „protiopatrenia proti infekčným chorobám“ a posúdi, či sú niektoré z nich nevyhnutné. Hovorca Medzinárodného olympijského výboru uviedol, že protiopatrenia proti infekčným chorobám tvoria dôležitú súčasť plánov na Tokio 2020 na usporiadanie bezpečných hier.