Prečo si musíme strážiť prísun vitamínu D aj v lete?

Tvorba vitamínu D v tele

Vitamín D si ľudské telo na rozdiel od ostatných vitamínov dokáže v obmedzenej miere syntetizovať (vyrobiť) samé. To znie ako skvelá správa a do istej miery to skvelá správa samozrejme je. O poznanie menej skvelá je správa, že pobyt na slnku nestačí. Prečo? A ako mať hladinu vitamín D pod kontrolou?

Význam vitamínu D

Najprv si priblížme samotný význam vitamínu D: „Významným účinkom vitamínu D je regulácia imunitnej odpovede. Ovplyvňuje bunky imunitného systému. Vitamín D má však aj nezastupiteľnú úlohu v regulácii metabolizmu vápnika a fosforu,“ vysvetľuje na úvod MUDr. Pavla Kochová.

Teraz sa detailnejšie pozrieme na to, za akých okolností sa vystavujeme slnku, a nie len to. Záleží predovšetkým na tom, kde to robíme, kedy a v neposlednom rade aj ako.

Kde?

Istotne Vás neprekvapí, že slnko svieti na každej časti zemegule inak. Teda, pod iným uhlom. A práve zmena uhlu dopadu slnečného žiarenia hrá tú najzásadnejšiu úlohu v prijme vitamínu D. V dovolenkových destináciách na tom budeme iste o poznanie lepšie. Ale čo u nás? „slovenské“ slnko má pre nás prínos len od mája do septembra. To je čas, kedy je najlepšie vystaviť mu svoje telo. Ale dá sa to každý deň?

Kedy?

Nadviažme na čas, kedy je slnečné žiarenie najvhodnejšie. Medzi 10 – 15 hodinou. Áno, je to ten istý čas, keď je slnko zároveň najnebezpečnejšie. Keď sa pôjdete len na 20 minút prejsť do obchodu pre osviežujúci melón, je to v poriadku. Keď je však vašim zámerom niekoľkohodinové vystavovanie sa slnku kvôli bronzovej farbe pokožky, budete v tomto čase svoje telo vystavovať riziku kožných ochorení.

Prečo?

Celodenné opaľovanie na slnku prínos vitamínu D nezaistí, pretože keď sa už budete chcieť počas horúceho letného dňa opaľovať, budete chcieť predísť spáleniu. Ako? Samozrejme za pomoci opaľovacieho krému s ochranným faktorom. Potom ale musíte vedieť, že aplikácia opaľovacieho krému zabraňuje telu premeniť slnečné žiarenie na vitamín D. Vaše telo sa teda „iba“ opaľuje - príjem vitamínu D je však takmer nulový.

Ako?

Ako teda zvýšiť potrebné hladiny vitamínu D, ktorého nedostatkom trpí každý deviaty Slovák z desiatich? Alternatívou môžu byť niektoré potraviny bohaté na vitamín D. „Vitamín D3 je obsiahnutý v živočíšnych potravinách. Jeho najvýznamnejším zdrojom sú ryby, najmä tie morské,“ uvádza MUDr. Marcel Koch.

Ale pretože sa vitamín D nevytvára do zásoby, ako to dohnať? Budeme každý deň konzumovať ryby, alebo sa budeme opaľovať? A keď prší, alebo je zamračené? Najjednoduchšia je forma potravinového doplnku.

