Balíte drobca do tábora, škôlky či na prázdniny? Tieto kúsky nechajte radšej doma

Nevhodné oblečenie alebo obuv, nebezpečné predmety a priťažká batožina. Aj to je každoročná realita, ktorú pedagógovia zo škôlok či táborov dobre poznajú.

O tom, čo naozaj patrí a naopak nepatrí do detského batoha, sme sa porozprávali so Saskiou Repčíkovou, zriaďovateľkou súkromnej škôlky Hviezdičky a trénerom Matejom Lichtmanom z BigHugGym Petržalka.

Viete, čo (ne)patrí do detského batoha?

„Leto je úžasné v tom, že sa dá prežiť v jednom tričku a šortkách,“ konštatuje Saskia Repčíková, zriaďovateľka súkromnej škôlky Hviezdičky. Napriek tomu, ak sa škôlka chystá na výlet alebo na opekačku do lesa, pribaľte deťom dlhé ľahké nohavice a tenkú bundu, ktoré ich ochránia nielen pred náhlym ochladením, hmyzom a kliešťami.

„Do batôžka pribaľte aj fľašu na vodu a naučte s ňou dieťa bezpečne manipulovať,“ dodáva. Medzi praktických letných pomocníkov určite patria aj slnečné okuliare, klobúk alebo šiltovka a opaľovací krém.

Myslite na fakt, že sa váš drobec bude počas svojich aktivít potiť. Pri balení náhradného oblečenia preto stavte na kvalitné materiály, najmä biobavlnu, ktorá je k detskej pokožke mimoriadne nežná a šetrná. Vďaka svojim vlastnostiam je ideálna do horúčav a odporúča sa aj pre alergikov či deti s vysoko citlivou pokožkou.

Toto do škôlky nenoste:

• Cennosti, hodinky a rôzne prívesky

• Mobil

• Nepraktické oblečenie, ako napríklad baletné „tutu“ sukne či veci z umelých materiálov

• Nevhodnú obuv (remienkové sandále, šľapky, žabky, kroksy či našuchovačky)

Na prázdniny k starým rodičom

Pokiaľ vašu ratolesť čakajú veselé chvíľky u babky a dedka, nepokazte im radosť zo spoločných chvíľ neustálou kontrolou. Pri balení to nepreháňajte a spoľahnite sa na zopár overených kúskov. Módne vychytávky a drahé oblečenie nechajte pre istotu doma. Na prázdniny k babke a dedkovi sa viac hodí niečo, čo môže byť ufúľané, zablatené, roztrhané či dokonca nenávratne stratené.

Čaká vášho drobca denný tábor? Nepreháňajte to

Skúsení tréneri často krútia hlavou, čo všetko si deti so sebou do tábora prinesú. Od žuvačiek a cukríkov po nevhodné oblečenie, v ktorom sa majú problém hýbať. „Rodičia by mali v prvom rade myslieť na to, že sme pre ich deti pripravili veľa aktivít. Tomu treba prispôsobiť ich výbavu a rešpektovať pokyny organizátora,“ vysvetľuje tréner Matej Lichtman z BigHugGym Petržalka a dodáva: „Hračky je lepšie nechať doma, aby malých športovcov zbytočne nevyrušovali.“

Toto deťom do tábora určite zabaľte:

• Bavlnené tričká

• Krátke a dlhé nohavice alebo tepláky

• Náhradná spodná bielizeň vrátane ponožiek

• Plavky, uterák, plavecké okuliare, čiapka

• Šľapky do vody

• Náhradná športová obuv

• Pokrývka hlavy

Ak hľadáte veselé a kvalitné kúsky zo 100% biobavlny, vhodné na všetky letné dobrodružstvá, určite ich nájdete pod značkou Kuniboo® aj vo vašom Kauflande. Deti potešia roztomilé motívy, vy oceníte rozumnú cenu a kvalitu v podobe špičkových materiálov. Nenechajte si leto pokaziť obavami z balenia – s nami to zvládnete ľavou zadnou!