Viete, ako ovplyvňuje vaše zdravie byt, v ktorom žijete?

Je jedno, či bývame v dome alebo v paneláku, každý z nás chce žiť v príjemnom a zdravom prostredí. Ľudia, ktorí navyše aj pracujú v interiéri, tak trávia denne až 90% času vnútri. Aj preto je dôležité zaujímať sa o to, v akom prostredí žijeme.

Suchý vzduch alebo naopak vysoká vlhkosť nepríjemne pôsobia nielen na naše zdravie, ale aj spánok. Prísun čerstvého vzduchu a správna cirkulácia vzduchu sú však mimoriadne dôležité aj na pracovisku. Zlá kvalita vzduchu v interiéri môže byť totiž spúšťačom niektorých zdravotných problémov.

Infekcie prenášané vzduchom alebo respiračný syndróm nie sú ani v našich podmienkach žiadnou výnimkou. Nášmu zdraviu neprospieva suché, ale ani príliš vlhké prostredie, ktoré je živnou pôdou pre rôzne baktérie a plesne. Zabrániť tomu pomôžu moderné zelené technológie.

Zelené technológie nie sú len pre bohatých

Chystáte sa stavať rodinný dom alebo premýšľate nad rekonštrukciou? Určite sa vám vynára množstvo otázok. Nad čím by ste sa mali však zamyslieť hneď na začiatku, sú zelené technológie. Možno si hovoríte, že to nie je úplne pre vás. Bývate v časti Slovenska, kde si nie ste istý, či sa vám oplatia slnečné kolektory alebo dokonca, že zelené technológie sú luxus, ktorý si môžu dovoliť len najbohatší. Nie je to však pravda.

Vďaka investícii do zelených technológií môžete dlhodobo šetriť nemalé finančné prostriedky. Ušetria vám značnú časť mesačných výdavkov napríklad za kúrenie, ohrev teplej vody, či elektrickú energiu. Nízkoenergetická a “zelená” nehnuteľnosť však znamená aj to, že si drží na dlhú dobu vyššiu hodnotu.

Hypotéka bez poplatku

Aby vaše rozhodovanie bolo ešte jednoduchšie, VÚB banka prichádza ako prvá na Slovensku s jedinečným produktom Zelená hypotéka. Čo to vlastne znamená?

Ak budete stavať rodinný dom alebo ho rekonštruovať a použijete vybrané zelené technológie, získate 100% zľavu z poplatku za poskytnutie hypotéky. K žiadosti potrebujete doložiť stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu k stavbe alebo znalecký posudok, aby bolo jasné, aké zelené technológie idete využiť.

Zelenou hypotékou môžete financovať aj kúpu bytu. Stačí, ak k žiadosti predložíte projektové energetické hodnotenie, ktoré po realizácii potvrdíte energetickým certifikátom triedy A1 a A0, že bytový dom je ohodnotený z hľadiska spotreby najlepšie, teda ako energeticky pasívny.

Ktoré zelené technológie banka akceptuje:

• solárne kolektory na ohrev vody,

• fotovoltaické články na výrobu elektrickej energie,

• kotle na biomasu,

• nízkoenergetické, resp. pasívne domy s energetickou triedou A1 a A0,

• vetranie rekuperáciou.