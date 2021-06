Bratislavu zaplavia opäť bežci. Telekom Night Run je späť

13. ročník najväčšieho nočného behu na Slovensku – Telekom Night Run – spúšťa 10. júna svoju registráciu.

Obľúbený beh nočnou Bratislavou sa uskutoční v polovici septembra, v sobotu 18. 9. so štartom o 19.00 hod z nákupného centra Eurovea. Organizátori veria, že po ročnej virtuálnej verzii

podujatia sa opäť budeme spoločne tešiť na klasické preteky so stovkami bežcov a množstvom povzbudzujúcich fanúšikov popri trati.

„Telekom Night Run má medzi ostatnými eventmi jedinečné miesto. Atmosféra je vždy výborná a akciu sprevádza každoročne výborné športové prostredie a množstvo žičlivých divákov“, už teraz sa teší na jesenný event marketingový riaditeľ podujatia Peter Pukalovič.

Registrácia na podujatie bude spustená vo štvrtok 10. júna, symbolicky 100 dní pred štartom podujatia. Celý prípravný program až do začiatku akcie spestrí množstvo obľúbených aktivít, ktoré sú s Telekom Night Runom už niekoľko rokov spojené napr. prípravné tréningy, súťaže na sociálnych sieťach, aktivity zamerané na životné prostredie.

Bežci, ktorí využijú skorú registráciu do 31.07.2021, štartujú za zvýhodnenú cenu 15,- Eur. Od 01.08. bude štartovné vo výške 17,-Eur.

V predvečer hlavných pretekov sa aj tento rok uskutoční obľúbený „Ťuki detský večerný beh“ pre všetkých malých športovcov.

Telekom pokračuje v zelenom koncepte

Podujatie sa aj tento rok bude niesť v „zelenom“ duchu. Organizátori spoločne s generálnym partnerom, spoločnosťou Slovak Telekom, pripravili viacero aktivít smerujúcich k ochrane životného prostredia a podpore trvalej udržateľnosti.

„Telekom sa už tretí rok po sebe snaží udávať nový eko trend v oblasti organizácie športových podujatí. Svojimi zelenými aktivitami tak výrazne prispieva k ochrane životného prostredia cez podporu „less waste“ konceptu, separácie odpadu a trvalú udržateľnosť. Aj tento rok sme pripravili 23 zelených aktivít, ktorými napĺňame náš prísľub zorganizovať bežecké podujatie ohľaduplné k životnému prostrediu https://www.bratislavamarathon.com/web/13-telekom-night-run-bude-opat-zeleny/. Okrem separácie a znižovania množstva odpadu na trati ale aj v cieľovej zóne sa tento rok zameriame aj na čistenie bežeckých trás v rámci tzv. Plogging runov, výsadbu stromčekov spojenú s podporou iniciatívy 10000 stromov pre Bratislavu a tiež podporu lokálnych výrobcov (firmu Abraka), ktorí vyrábajú eventové tričká z recyklovaných plastov. Veríme, že týmito aktivitami potešíme všetkých účastníkov podujatia Telekom Night Run 2021. Ak nám navyše pomôžu s rešpektovaním všetkých zelených výziev, prispejeme tak spoločne k bežeckému podujatiu, po ktorom neostanú v uliciach mesta kopy odpadkov a jeho dopad na životné prostredie bude minimálny,“ predstavila zelený koncept Petra Hrnčiarová, senior špecialista marketingovej komunikácie Slovak Telekom.

Bežci podporia svojou účasťou iniciatívu 10000 stromov pre Bratislavu

Telekom Night run podporí už druhýkrát významný mestský projekt „10000 stromov pre Bratislavu“. V roku 2020 organizátori spoločne s generálnym partnerom podujatia – spoločnosťou Slovak Telekom a samotnými bežcami prispeli na tento projekt napriek virtuálnej verzii podujatia celkovou sumou

5.000,-Eur. Za túto sumu bolo vysadených 7 nových stromov v mestskej časti Dúbravka vrátane ichceloročnej starostlivosti.

„Tento rok sme sa rozhodli projekt 10000 stromov pre Bratislavu podporiť sumou vo výške 1,-Euro z každého registrovaného a riadne zaplateného účastníka a tiež sumou 1,-Euro za každé predané eventové tričko. Takže aj v tomto roku prispieva každý z vás svojou účasťou v iniciatíve spraviť

z Bratislavy ešte zelenšie a krajšie mesto,“ povedal Peter Pukalovič.

Prípravné tréningy pod taktovkou Romany Komarňanskej

Bežci sa môžu tešiť na už tradičné letné prípravné tréningy, ktoré povedie profesionálna bežkyňa a trénerka Romana Komarňanská. Tréningy začnú začiatkom júla a ich účastníci si obehajú viaceré bratislavské lokality a budú opäť súťažiť aj o zaujímavé vecné ceny. Ich zázemie bude v mestskej časti

Ružinov pri Štrkoveckom jazere. Keďže Telekom Night Run má silný ekologický prístup, dva z tréningov sa budú realizovať formou “Plogging runu”, kedy okrem behu bežci aj vyčistia bežeckú trasu od odpadkov.

Telekom Night Run ako súčasť Majstrovstiev Slovenska v behu na 10km

„Mám veľkú radosť, že aj tento rok bude Telekom Night Run oficiálnymi majstrovstvami Slovenska v behu na 10km. Dodá to akcii výrazný punc atraktívnosti a podporí a posunie to aj celkovú športovú úroveň podujatia,“ neskrýval radosť riaditeľ podujatia, Jozef Pukalovič. Telekom Night Run bude aj tento rok zaradený do „Bežeckého pohára SAZ“, takže sa bude súperiť nielen o absolútne poradie, ale aj o body do celoročnej bežeckej súťaže.