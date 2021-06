Koľko porcií ovocia a zeleniny zjete za jeden deň?

Na túto otázku má každý z nás vlastnú odpoveď. Odborníci na výživu však tvrdia, že by sme ich mali zjesť ideálne päť. Teda 5 porcií čerstvého ovocia a zeleniny. Keď si predstavíte, že v ponuke Kauflandu je ich viac ako 300 druhov, môže to byť pestrý jedálny lístok!

Viete o tom, že tento rok je Medzinárodným rokom ovocia a zeleniny? Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov. Možno sa teraz pýtate, prečo sa významná medzinárodná organizácia zaoberá, zjednodušene povedané, jablkami a mrkvou... Pretože chce ľuďom pripomenúť, aké dôležité sú pre zdravie a tiež zdôrazniť presadzovanie zdravej výživy prostredníctvom trvalo udržateľnej výroby. Ovocie a zelenina nášmu telu poskytujú dostatok výživných látok, posilňujú imunitný systém a pomáhajú znižovať riziko rôznych chorôb. Aj napriek tomu, že to vieme, nejeme ich dosť.

NECH SA PÁČI, VYBERTE SI!

Každému z nás chutí niečo iné. A platí to aj o ovocí a zelenine. Niekto nemá rád žlté melóny, ale zbožňuje nektarinky či ringloty, alebo neznáša brokolicu, no miluje ružičkový kel. Mnohí máme zasa exotickejšie chúťky – na mango, avokádo, granátové jablko... Zo širokého sortimentu v sieti predajní Kaufland si vyberie naozaj každý. V ponuke je viac ako 100 druhov čerstvého ovocia a takmer 200 druhov čerstvej zeleniny. Takže dopriať si odporúčanú dávku 400 g ovocia a zeleniny pre dospelého človeka denne, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), naozaj nie je problém.

„Našim zákazníkom ponúkame široký sortiment čerstvého ovocia a zeleniny, pričom veľká časť je od domácich, slovenských pestovateľov. A to nielen počas sezóny, ale aj mimo nej,“ hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko.

V súlade so stratégiou smerujúcou k trvalej neudržateľnosti a ochrane biologickej rozmanitosti, sa reťazec zasadzuje za zavádzanie integrovanej produkcie a zmenu štandardov v poľnohospodárstve – platí to pri našich aj zahraničných dodávateľoch. Čo to znamená pre zákazníka? Odpoveď je jednoduchá: „Kupujúci nájde v sortimente ovocia a zeleniny stále viac plodov dopestovaných ekologickejším spôsobom a ohľaduplnejším k životnému prostrediu. Potvrdzujú to aj certifikáty GLOBALG.A.P, Rainforest Alliance či Fairtrade. Sortiment takto označených produktov tiež neustále rozširujeme,“ dodáva L. Vargová.

A keď už spomíname ochranu životného prostriedia, stojí za zmienku, že reťazec na ňu nezabúda ani pri obaloch ovocia a zeleniny. Uhorky vyzliekol z fólie už dávnejšie, pri Bio produktoch tam, kde to umožňuje logistika a udržanie kvality (mango, avokádo, granátové jablko, cuketa, baklažán....), používa namiesto plastového obalu nálepku alebo pásku. Aj paradajky sa postupne prehupnú z plastovej misky do papierovej všade tam, kde je to možné.

SVIEŽE, CHRUMKAVÉ, ŠŤAVNATÉ

A ešte aj krásne farebné a voňavé – presne také ovocie a zeleninu zákazník očakáva v ponuke reťazca. Aby to tak bolo, kontrola funguje na každom kroku, od pestovateľa až po predajňu.

„Z logistického centra v Ilave rozvážame ovocie a zeleninu do jednotlivých predajní. Pri odberoch vzoriek v logistickom centre je celý sortiment ovocia a zeleniny podrobený náhodnej kontrole. Testy realizujú nezávislé akreditované laboratóriá,“ vysvetľuje L. Vargová. A aby boli ponúkané plody kvalitné a vyzerali lákavo po celý deň, kontrolujú ich aj v predajni, a to každú hodinu.

Pre zaujímavosť dodajme, že čerstvé ovocie a zeleninu Kaufland ponúka nielen zákazníkovi, ale pravidelnú dávku vitamínov dostávajú aj všetci jeho zamestnanci v predajniach, logistickom centre, aj v centrále. Ovocné štvrtky raz mesačne posilňujú ich imunitu, čo sa osvedčilo nielen počas pandémie.

ČERSTVÉ HLAVIČKY PRE DETI

Čerstvé ovocie a zelenina sa počas školského roka vďaka projektu Čerstvé hlavičky dostanú z predajní Kauflandu aj ku školákom základných škôl. Cieľom je motivovať deti, aby pravidelne a s chuťou jedli ovocie aj zeleninu. Ponuka reťazca je naozaj pestrá. V tomto školskom roku si pochutnali napríklad na banánoch, jablkách, mandarínkach, pomarančoch, hrozne, hruškách, kivi, reďkovkách, paradajkách, ale aj na sladkej karotke či šalátových uhorkách. A pretože dobré príklady priťahujú, mnohé deti spoločne so spolužiakmi ochutnali aj plody, nad ktorými by doma krútili nosom.

V školskom roku 2021/2022 pravidelne raz týždenne odovzdajú ovocnú alebo zeleninovú desiatu približne 30-tisíc žiakom v 70 školách.

VIETE, ŽE...

• malí školáci by mali zjesť denne 250 g a tínedžeri 400 g čerstvého ovocia a zeleniny, polovicu by malo tvoriť ovocie a polovicu zelenina

• podľa štatistiky za rok 2019 zjedol každý Slovák 106,9 kg čerstvej zeleniny – odporúčané množstvo je približne 128 kg

• v porovnaní s ovocím je väčšina zeleniny lepším zdrojom vápnika, železa a kyseliny listovej

• ovocie obsahuje viac cukru a dodáva telu viac kalórií ako zelenina