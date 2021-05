Lívinka je pokladom celej rodiny, do ktorej vniesla lásku

Malá princezná bojuje zo všetkých síl! Takmer dvojročnej Lívii osud neprial a narodila sa s vrodeným genetickým metabolickým ochorením, ktoré vedie k poškodeniu jej mozgu. Rodina robí, čo môže, aby dievčatku dala všetko, čo potrebuje, no je to pre ňu finančne veľmi náročné.

Vďaka pomoci od dobrých ľudí Lívia absolvuje rehabilitačné cvičenia a dostane špeciálne pomôcky, ktoré urobia jej život lepším. Deťom s podobným osudom môžete pomôcť aj vy.

Sieť obchodov Lidl vďaka projektu Od začiatku v dobrých rukách podáva pomocnú ruku tým najzraniteľejším. Za každé predané balenie plienok značky Lupilu putuje 10 centov rodinám s hendikepovanými deťmi do 3 rokov, ktoré potrebujú peniaze na rehabilitácie, liečebné procedúry či zdravotné pomôcky.

Medzi detičky, ktorým Lidl pomohol, patrí aj takmer dvojročná Lívia. Dievčatko žije so svojou mamou v malebnej obci v okrese Snina. Hneď po narodení rozkošného bábätka nič nenasvedčovalo tomu, že by dievčatko niečo trápilo a rodinka si užívala krásne spoločné chvíle. Rodičia si však v štyroch mesiacoch všimli, že Lívia je iná ako ostatné detičky a nenapreduje tak, ako by mala. Nasledoval kolobeh návštev u odborníkov, kde sa zlé predtuchy potvrdili. „Po dlhých vyšetreniach jej nakoniec v 10. mesiaci života potvrdili Canavanovu chorobu, teda vrodené metabolické ochorenie, ktoré vedie k poškodeniu mozgu a predčasnej smrti,“ vyslovila diagnózu mamička.

Zhoršenie stavu

Je iná ako ostatné batoľatá. Lívinka nedokáže papať, nechodí, neštvornožkuje, nedrží hlavičku, nedokáže zamávať a len ťažko si udrží hračku v ručičkách. Predpokladá sa, že to ani nikdy nebude môcť urobiť. Ochorenie malej Lívinky je veľmi raritné a považuje sa za neliečiteľné. „Choroba ju postupne plánuje obrať o zrak a chce ju dostať do úplnej paralýzy. Pomaly u nej bádame problémy s prijímaním stravy, ktoré sú typickým príznakom Canavanovej choroby. Predpokladá sa, že by v budúcnosti mohla byť kŕmená sondou,“ hovorí o trápení statočná mama.

Nákladné terapie

Život so zdravotne znevýhodneným dieťaťom prináša mnoho nečakaných výdavkov, a to platí aj pri tejto rodinke. Robia všetko pre to, aby dievčatko malo, čo potrebuje a aby jej spríjemnili chvíle, no mnohými výdavkami trpí rodinný rozpočet. „S Lívinkou je nevyhnutné neustále rehabilitovať, potrebujeme pre ňu špeciálny kočík, sedačku či pomôcky na rehabilitácie v domácom prostredí. Celý náš príjem minieme na chod domácnosti, na rehabilitácie a cestovanie,“ vymenovala mama. Rodina spustila aj zbierku na veľmi nákladnú experimentálnu génovú terapiu, ktorú vykonávajú len odborníci v zahraničí.

Napriek neľahkému osudu dievčatka je rodina veľmi statočná a odhodlaná bojovať so všetkých síl. Malé klbko radosti si doma všetci do sýtosti užívajú. „Lívinka je usmievavé slniečko, ktoré nám rozžiari každý jeden deň. Je to náš poklad, poklad celej rodiny a ďakujeme za to, že je tu, že je s nami a že jej môžeme darovať lásku,“ uzatvára mamina s obrovskou láskou.

Pomoc mnohým deťom

Zásluhou rodín, ktoré nakupujú plienky Lupilu, venuje Lidl z každého predaného balenia 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do troch rokov. Vďaka projektu Od začiatku v dobrých rukách a finančnej pomoci vo výške 2 500 eur absolvuje Lívinka potrebné rehabilitačné cvičenia, dostane špeciálne senzorické pomôcky a rodine pomôže aj palivová karta. Každý týždeň takto Lidl podporí jedno dieťa podľa jeho potrieb. Tieto peniaze výrazne zlepšia deťom kvalitu ich života.