SodaStream prináša revolúciu na slovenskom trhu s nápojmi - s príchuťami od Pepsi

Nápoje, ktoré si môžete pripraviť doma - skvelá chuť, stačí pridať bublinky.

S novými príchuťami od Pepsi prináša SodaStream do domácností chuť ikonických nápojov v praktickom balení. Perlivé, svieže a intenzívne - kultové nápoje od Pepsi si môžete odteraz urobiť za pár sekúnd. Stačí jednoducho nasýtiť ľadovo vychladenú vodu z kohútika, pridať niektorú z populárnych príchutí od Pepsi a perlivý nápoj je na svete – bez vláčenia fliaš. Sortiment príchutí Pepsi bude tvoriť klasická Pepsi, Pepsi Max, 7UP, 7UP Free, Mirinda a Mirinda Light a na Slovensku sa začnú predávať od 1. júna.

Novinky ponúkajú dokonalú chuť a svieži pôžitok pre každého – či už je to osviežujúci nápoj 7Up s limetkovou príchuťou alebo ľadovo vychladená Pepsi Max. V každej fľaške s objemom 440 ml je koncentrovaná maximálna chuť od známych značiek. Pri odporúčanom pomere miešania je možné z jedného balenia príchute pripraviť až 9 litrov nápoja. A to je ekvivalent balíka so šiestimi fľašami s objemom 1,5 litra. S príchuťami od Pepsi si doprajete nielen potešenie, ale urobíte aj niečo dobré pre životné prostredie - ušetríte množstvo plastových fliaš, ktoré potom netreba znova recyklovať.

Vďaka novým príchutiam od Pepsi, ktoré prináša SodaStream, budete mať poruke vždy zásobu čerstvých nápojov pre každú príležitosť. Vykúzlite tak perlivý nápoj pre ľubovoľný počet hostí, ktorý im s každým pohárom poskytne čisté osvieženie.

Novinka SodaStream x Pepsi = skvelá chuť, stačí pridať bublinky!