All Inclusive dovolenka s rodinou na Slovensku

Neviete sa dočkať hrejivých lúčov slnka na pláži? Predstavte si, že prvý bronz s pieskom medzi prstami a drinkom na ležadle môžete „chytať“ v jednom z najvýnimočnejších kúpeľných komplexov v strenej Európe.

Piešťanský Kúpeľný ostrov by sa dal považovať za akúsi „Mekku“ slovenského kúpeľníctva. Minimálne raz za život by ho mal každý navštíviť. Čarovné na ňom je to, že zvyčajne nezostane len pri jednorazovej návšteve. Pre mnohých nie sú Piešťany len bodkou na mape. Je to destinácia, ktorá má čo ponúknuť náročným klientom, párom a po novom aj rodinám s deťmi.

Niečo na tých Piešťanoch je!

Jedinečnosť dovolenky na piešťanskom Kúpeľnom ostrove nestojí iba na vzácnych prírodných zdrojoch. Je aj o schopnosti využiť na maximum vynikajúce predpoklady, ktoré ponúka atraktívne prostredie. Minuloročný letný hit – rodinná All Inclusive dovolenka v Splendid Health Spa Hoteli priaznivcov Piešťan neminie ani v nadchádzajúcej sezóne.

Rezervujte si All Inclusive rodinný pobyt v 3 * hoteli Splendid zo siete Ensana Health Spa Hotels

Hotel Splendid otvára svoju komfortnú náruč všetkým, ktorí milujú slnko, vodu, pláž, dobré jedlo, nepretržité občerstvenie a radi využijú možnosť zveriť svoje ratolesti do rúk profesionálov, ktorí pre nich majú pripravené množstvo zábavných aktivít. Rodičia si zatiaľ môžu vychutnať ktorúkoľvek z viac ako 60 liečebných procedúr v Balnea Health Spa, ktoré je chodbou prepojené priamo s hotelom. Medzi najobľúbenejšie z procedúr patria bahenné zábaly, kúpele v bahennom bazéne a termálnej vode a široké spektrum masáží.

Celá rodinka si v rámci unikátneho rodinného all inclusive balíčka pochutí okrem raňajok, obeda a večere aj na zmrzline pri bazéne, sladkom a slanom občerstvení a nealko nápojoch. Rodičia si môžu dopriať čapované pivko či lokálne víno – a to všetko vonku, pri vode, s nohami od piesku a rukami za hlavou. Deti si v rámci pobytu užijú láskavý prístup animátorov, ktorí sa postarajú o nezabudnuteľný program. Počas celého pobytu je pre nich k dispozícii plne vybavená herňa a možnosť povoziť sa po Kúpeľnom ostrove vláčikom. Počas leta sa chystá aj prekvapenie na spestrenie už aj tak bohatého víkendového programu. Všetky spomínané služby sú v cene pobytového balíčka All Inclusive.

Po dobrom obede si doprajte prechádzku, alebo strávte príjemný čas pri golfe na deväť-jamkovom ihrisku priamo vedľa hotela, prípadne sa zvaľte na ležadlo, ktoré ste pred obedom opustili.

All inclusive rodinný pobyt v hoteli Splendid si rezervujte v predstihu. Kapacita je limitovaná 304 izbami a 19 apartmánmi.

Okrem fantastických služieb sa môžete tešiť na prekrásne prostredie piešťanského Kúpeľného ostrova, stáročia známe sírne liečivé pramene, bahenné zábaly a originálne procedúry využívajúce dlhoročné znalosti v spojení s novinkami v balneologických prístupoch k pohybovému aparátu. Záujemci si môžu dopriať aj All Inclusive liečebný kúpeľný pobyt v hoteli Splendid s jednou procedúrou za každé prenocovanie v cene.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.ensanahotels.com/splendid/sk.