Snažíte sa schudnúť? Doplňte svoj jedálniček o kvalitné bielkoviny

O bielkovinách sa toho už popísalo skutočne veľa. Pravdou je, že naozaj zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v ľudskom organizme. Nielenže patria k najdôležitejším živinám, ale sú aj základnou stavebnou jednotkou pre rast a udržanie stavebnej hmoty, a dôležité sú aj z pohľadu imunitného systému.

Táto makroživina má významný vplyv na stav kostí, pokožku, enzýmy a tvorbu hormónov. Bielkoviny sú tvorené s 20 aminokyselinami, z toho až 9 je esenciálnych, čo znamená, že si ich telo nedokáže vytvoriť samo. Preto je nevyhnutné dodávať ich nášmu telu prostredníctvom výživových doplnkov.

Navyše, ak máte za cieľ jesť vyvážene a popritom zhodiť aj nejaké to kilo navyše, primeraný prísun bielkovín v strave je pre vás dôležitý. Telo totiž trávi bielkoviny pomalšie než sacharidy, ktoré vám dodávajú okamžitý zdroj energie. Treba si uvedomiť, že ak chcete schudnúť, iba cvičiť nestačí. Môžete každý deň tráviť v posilke niekoľko hodín, žmýkať tričko od potu, ale efekt bude prekvapivo opačný. Pri fyzickej aktivite je práve nedostatok bielkovín vo vašej strave zodpovedný za úbytok svalovej hmoty. Preto, ak chcete nabrať svalovú hmotu, mali by ste kombinovať bielkovinové proteíny s fyzickým tréningom.

Je dobré, zahrnúť do každého jedla zdroj bielkovín, komplexných sacharidov a tukov. Dobrou správou je, že ich nájdeme zastúpené v potravinách, ktoré konzumujeme každý deň. Najlepším zdrojom sú mliečne výrobky, orechy, strukoviny, vajcia, celozrnné výrobky a samozrejme hydina. Ale máme optimálny denný príjem bielkovín? Ťažká otázka, lebo správna odpoveď závisí napríklad od pohlavia, životného štýlu, aktuálnej hmotnosti, alebo športovej aktivity. Pre tých, ktorí sa so športom až tak veľmi neľúbia, by mala byť minimálna dávka bielkovým na úrovni 0,8 g na kilogram ich telesnej hmotnosti. Pre aktívnejších ľudí je ideálna hodnota v priemere okolo 1,2 až 1,8 g / kg. Ak športujete, váš denný príjem by mal byť ešte vyšší. Správna kombinácia vyváženého prísunu bielkovín a silového tréningu znamená pre človeka budovanie svalovej hmoty, rýchlejšie spaľovanie a v neposlednom rade dlhší a kvalitnejší život.

Vegan Protein Excellence je vhodný spôsob ako efektívne doplniť príjem bielkovín počas dňa. Múdre hlavy vymysleli unikátne zloženie a jeho výsledkom je chutný 3 zložkový rastlinný proteín, ktorý získal medzinárodné ocenenie SIAL INNOVATION 2019 na potravinárskom veľtrhu v Šanghai.

Je kombinovaný z ryžového, hrachového a konopného proteínu, bez tepelných úprav. Obsahuje až 72% bielkovín. Navyše aj výborne chutí, je sladený holandským kakaom a špeciálnym prírodným sladidlom – steviou, ktorá nemá vplyv na hladinu cukru v krvi. Vegáni a vegetariáni a ľudia trpiaci rôznymi intoleranciami a problémami s trávením si prídu na svoje. Okrem toho má Vegan proteín pridané tráviace enzýmy a vitamín D3. Okrem e-shopu sa dá zakúpiť aj v sieti DM-drogerie.

Ak vás cez deň po cvičení prepadne vlčí hlad a máte chuť na zdravú sladkosť, radšej si dajte proteínovú tyčinku ako horalku. Aj vhodne zvolená fit4you bielkovinová kaša je vhodnou náhradou jedného jedla denne a navyše bez výčitiek.