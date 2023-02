Mrazivé zážitky z natáčania nového seriálu KLAMSTVO: Maštalír s Horváthovou išli za hranice svojich síl!

Už dnes večer televízia Markíza prinesie na obrazovky nový dramatický seriál KLAMSTVO, ktorý sľubuje divákom dávku napätia, silný príbeh aj psychologickú prepracovanosť. Hlavných úloh v seriáli sa zhostia Monika Horváthová a Tomáš Maštalír, ktorí kvôli seriálu podstúpili niečo, z čoho mrazí. A to doslova!

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Nový seriál Klamstvo sa púšťa do na Slovensku zatiaľ neprebádaných žánrových vôd a otvorí citlivú tému znásilnenia. Miláčik mnohých žien, Tomáš Maštalír, si v ňom zahrá mimoriadne sympatického, úspešného chirurga Andreja Rosického, ktorý po smrti svojej manželky ostal sám na výchovu svojho syna. Monika Horváthová sa zasa predstaví ako Laura Kalasová, učiteľka Andrejovho syna.

Oboch spája vzájomná príťažlivosť, ktorá vyústi do rande. To navždy poznačí ich osudy. Andrej totiž bude čeliť Laurinmu obvineniu zo znásilnenia. ,,Bola to pravda, nebola to pravda? S týmto sa vlastne celú dobu hráme,“ prezradila šéfproducentka TV Markíza Alexandra Dubovská, ktorá zároveň dodáva, že: „Ideme veľmi hlboko do duše osoby, ktorej sa také niečo stane. Je to herecky mimoriadne náročná vec.“

Množstvo lokácií a chlad

Samotný seriál je špecifický v tom, že nemal svoj ateliér, ale natáčalo sa na desiatkach rôznych miest v Bratislave a okolí: ,,Seriál Klamstvo nemal pevne stanovený ateliér. Natáčalo sa na viac ako sedemdesiatich miestach prevažne v externom prostredí. Hľadanie lokácií bolo náročné, pretože samotný originál seriálu je postavený na prepojení s vodou. Nie len kajakovanie hlavnej hrdinky a prírodné scenérie, ale aj pocitové prepojenie s vodou a riekou v mestských scénach. Nájsť tieto lokácie a zladiť ich spolu bola veľká výzva,“ prezradili nám z produkcie seriálu. Herci sa teda museli popasovať nie len s náročným prežívaním svojich seriálových postáv, ale častokrát s chladom a výkyvmi počasia.