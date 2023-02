Sväťo Malachovský po rozvode už zrejme nie je sám: Zverejnil fotku plavovlásky! Ide o starú lásku?

Sväťo Malachovský (50), známy zo seriálov Chatári či Hranica, prešiel v posledných rokoch turbulentným obdobím. Za sebou má dva rozvody, a teda nešťastie v láske, ktoré si nahrádzal aspoň na poli pracovných úspechov.

Dnes však zrejme naberá nový dych a nie je vylúčené, že čerstvý závan do jeho života priniesla láska. Na svojom internetovom profile sa totiž pochválil záberom ženy, ktorá by mohla byť jeho novou polovičkou. Podľa našich informácií však zrejme nejde o nikoho neznámeho, ale o ženu, s ktorou ho v minulosti Nový Čas už nasnímal.

Herca Sväťa Malachovského postrelil Amorov šíp už niekoľkokrát, no nikdy to nedopadlo dobre. Dve neúspešné manželstvá, 3 deti a na krku nepríjemné obvinenie zo zneužívania. To všetko má už umelec za sebou a zrejme ani nedúfal, že by ešte mohol nájsť svoju spriaznenú dušu. Opak je však, zdá sa, pravdou a Malachovský neskrýva svoju radosť.

Už v januári zverejnil fotku ženského chodidla, za ktorým vykúka práve Sväťo. „Vykročte tou správnou nohou do toho dvadsiateho tretieho,“ poprial ľuďom na Nový rok. Hneď vtedy sa začalo šuškať, že po jeho boku je nová žena. A cez víkend už zrejme skončil so skrývaním. „Viem, že vieš, čo pre mňa znamenáš... spriaznená duša,“ napísal k fotke plavovlásky, ktorú však vidno len zozadu.