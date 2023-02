Kubánska hviezda Let’s Dance Cimarro ťahá za kratší koniec: To je ale nápor! Ustojí to vôbec?

Kubánsky herec Mario Cimarro (51), známy slovenským divákom najmä ako Juan Reyes z telenovely Skrytá vášeň, si začína plniť pracovné povinnosti v našich končinách.

Lámač ženských sŕdc sa už od marca zmocní televíznych obrazoviek ako tanečník Let’s Dance. Temperamentný umelec je však v miernej nevýhode, pretože zatiaľ čo on na Slovensko priletel len pred pár dňami, iné páry už týždne usilovne trénujú. Oproti svojim kolegom sa tak herec musí popasovať s jazykovou bariérou, nedostatkom času a popritom musí zvládať aj rodičovské povinnosti a starať sa o malú Brianu (6 mesiacov), ktorú má so Slovenkou Broňou Gregušovou (31).

Talentovaný umelec Mario Cimarro aktuálne začína makať na novom ročníku tanečnej šou Let’s Dance, do ktorej ho povolali tvorcovia. To, či sa však stihne vyrovnať iným párom, je zatiaľ otázne. S tréningami začal oveľa neskôr než ostatné dvojice. Seriálová hviezda sa však spolieha na svoje doterajšie tanečné skúsenosti.

„Narodil som sa v Karibiku, som Kubánec. My máme salsu ako súčasť našej kultúry,“ nešetril nadšením Mario, ktorý však cíti, že je aj v miernej nevýhode. „Nemáme však spoločenské tance, ako máte vy tu,“ priznal Cimarro pre Nový Čas. Ten nemá problém s pohybom, no tanečné kreácie, ktoré vyžaduje televízna súťaž, sú preňho celkom novou skúsenosťou. „Tance ako salsa, merengue mám v génoch, ale to je iné. Je to pre mňa výzva, a tak budem musieť skutočne tvrdo makať,“ dodal s odhodlaním.