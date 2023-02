Patrik Herman už má v RTVS flek: Tvár relácie, ktorú nechcel?! Čo moderátorovi ponúkli

Obľúbený moderátor Patrik Herman (48) koncom roka 2022 šokoval, keď sa po 26 rokoch porúčal z Markízy. Zakotvil v RTVS a dlhé týždne sa čakalo, kde nový zamestnávateľ jeho dlhoročné skúsenosti zúročí.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Herman, ktorý chcel niečo nové a hlavne vypadnúť z publicistiky, ktorá mu vedela často aj strpčiť život, bol do nej podľa našich informácií opäť hodený, aj keď to jeho méta nebola. Ostrieľaný Patrik vyfasoval reláciu Občan za dverami, ktorá sa až nápadne podobá na Lampáreň, s ktorou v minulosti exceloval na Markíze. Sklamanie tak môže byť v jeho prípade na mieste.

Herman za roky na obraze Markízy dokázal, že je majstrom svojho remesla. Exceloval 13 rokov v relácii Lampáreň, kde riešil podnety a problémy bežných občanov. Teraz ho uchmatla RTVS.

Od toho momentu sa špekulovalo, akú lukratívnu prácu si pre neho vedenie pripraví. Na pretrase bola vlastná relácia, ale aj odovzdávanie skúseností kolegom v útrobách televízie. Podľa informácií Nového Času však mala byť Paťovou poslednou voľbou publicistika, ktorá by ho vrátila späť do čias Lampárne.

Jeho ambíciou malo byť v RTVS spravodajstvo, ktoré by mu rozšírilo obzory a prinieslo do pracovného života čerstvý závan vetra. To sa však nestalo a pre Patrika to mohlo byť trošku sklamaním. Kompetentní ho totiž opäť hodili do vôd publicistiky a dostal reláciu Občan za dverami, ktorá odštartovala pred v septembri 2011 a rieši rovnaké problémy ako niekdajšia Lampáreň.