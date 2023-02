Úspešná podnikateľka Patrícia Novák Siekel otvára butik: Do Bratislavy mieri talianske Pasoni

Nákupné centrum na nábreží Dunaja privítalo v uplynulých dňoch viacero známych tvárí. Úspešná podnikateľka Patrícia Novák Siekel (31), dcéra biznismena a šéfa Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela (53), priniesla po Prahe módne kreácie aj do Bratislavy.

Popriať šťastie novému obchodu prišli viaceré známe tváre, medzi inými aj športovkyňa Danka Barteková (38) či finančník Patrik Tkáč (49) s rodinou, ktorý dokonca svoje deti postavil na predvádzacie mólo. Patrícia Novák Siekel otvorila po Prahe butik aj v Bratislave.

„Myšlienka otvoriť obchody vznikla pred rokom. Vznikol obchod s názvom Pasoni, čo je kombinácia môjho mena a detičiek. Je to Patrícia, Sofia (3,5 roka) a Nikolas (1,5 roka). Je to taká moja srdcovka. Chceli sme, aby to znelo taliansky, keďže je to talianska móda,“ prezradila Novému Času mladá podnikateľka, ktorá módny marketing študovala aj v cudzine.

A čo na jej počiny hovorí samotný otec? „Veľmi sa teším, že ju to baví, že ju to robí šťastnou. Každý rodič sa teší z toho, keď deti napĺňajú to, čo by v živote chceli robiť,“ povedal podnikateľ.

Otvorenie obchodu bolo spojené aj s módnou prehliadkou. Na móle sa ukázali aj deti finančníka Patrika Tkáča Karolína a Amélia, ktorým roly modeliek náramne pristali. „Moje dievčatá neobsedia. Ony sú rady na pódiu. A tak ich zobrali predvádzať,“ prezradila Tkáčova manželka Iveta.