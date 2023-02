Visel zo strechy a odmietol kaskadéra!

Herec Juraj Hrčka si ako Cyril v kinofilme Villa Lucia siahol na dno svojich síl. „Vyskúšal som si, aké to je visieť zo strechy,“ hovorí a vy si to budete môcť pozrieť už od 9. marca v kinách.

Nakrúcanie skutočnej komédie o prvej láske a poslednej vlámačke bolo miestami aj celkom náročné. Nielen pre pandémiu, počas ktorej film vznikal a mnohé veci sa komplikovali. Film si totiž vyžadoval aj rôzne zložité kaskadérske výkony. Juraj Hrčka sa napríklad nenechal ani v jednej scéne zastupovať profesionálnym kaskadérom a vyskúšal si, aké je to visieť v 12-metrovej výške. Kaskadérske istenia sa potom vo všetkých záberoch okienko po okienku vymazávali.

„Bolo to zaujímavé, chcel som si vyskúšať, aké to je, aby som vedel pochopiť Cyrila, ktorého vo filme stvárňujem. Režisér, samozrejme, nechcel, aby sa mi niečo stalo, preto som bol istený a všetci dbali na moju bezpečnosť. S režisérom sme sa dohodli, že to skúsim najskôr sám, hoci som sa bál, keď som visel zo strechy, aj keď som mal preskakovať zo strechy na strechu, no zároveň to bolo aj celkom dobrodružné a zábavné. Bavilo ma to. Náročné to bolo fyzicky. Keď som sa mal šplhať hore, nevládal som, nešlo to tak jednoducho, ako som si predstavoval, že to pôjde. Kaskadéri majú môj veľký obdiv, ako to zvládajú a dokážu aj viackrát opakovať niektoré skoky a pády. Je to jedna z vecí z nakrúcania, na ktoré rád spomínam a som vďačný, že som si to mohol vyskúsať bez kaskadéra. Vraj aj Tom Cruise to robí všetko bez kaskadéra, ale tomu neverím (smiech). Ak by sa to divákom zdalo na plátne neuveriteľné, tak som to naozaj ja, ten, ktorý visí zo strechy,“ hovorí Juraj Hrčka.

Kinofilm Villa Lucia rozpráva príbeh trojice kamarátov, ktorých ešte aj po tridsiatke spája spomienka na spolužiačku zo strednej školy, Luciu Renerovú (Hana Vagnerová). Cyril (Juraj Hrčka) si po niekoľkých teatrálnych pokusoch o samovraždu kvôli Lucii lieči nervy v psychiatrickej liečebni a práve dnes sa jej chce v rámci terapie za všetko ospravedlniť. Gorazd (Michal Kubovčík) je s Luciou zasnúbený a práve dnes musí svoj vzťah pred nestabilným Cyrilom utajiť. Svätopluk (Martin Meľo) sníva o tom, že práve dnes má poslednú šancu dať starú partiu dokopy. Snaha raz a navždy urovnať nevyriešenú minulosť privedie rozhádanú trojicu až do Luciinho rodného domu, kde hrdinovia narazia na ešte väčšiu prekážku. Nestráženú starú vilu nad mestom majú totiž práve dnes v pláne vykradnúť dvaja skorumpovaní policajti – „mamonou posadnutý“ Jánoš (Vlado Černý), ktorý sa chce pred odchodom do dôchodku zabezpečiť „posledným džobom“, a jeho submisívny synovec Rudo (Tomáš Mischura). Zlodejom neochotne asistuje beznádejne poverčivý taxikár „Džeremy z Vrakune“ (Zdeněk Godla). Nastáva noc plná akcie, komických situácií a vtipných dialógov. Prežijú iba tí, ktorí držia spolu – hoci aj proti svojej vôli...

Diváci sa môžu už 9. marca tešiť na druhý kinofilm producenta a režiséra Michala Kollára, ktorý má za sebou originálne žánrové projekty so silným vizuálnym štýlom, napríklad krimitriler Červený kapitán, nakrútený podľa rovnomennej knihy Dominika Dána alebo akčný seriál Ultimátum, ktorý ako koproducent spolu s ČT uviedla televízia JOJ na svojich obrazovkách minulý rok.