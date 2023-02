Evelyn končí so statusom single a dala sa na lov! Prečo je tak dlho sama a akého chlapa hľadá?

Sympatická Evelyn (32) prešla v poslednom čase náročným obdobím. Potrápilo ju duševné zdravie, ktoré ju priviedlo k nepríjemným stavom, a tie jej vzali úsmev z tváre. A tak sa radšej blondínka stiahla do úzadia a pracovala hlavne na tom, aby bola opäť šťastná.

Do nového roka už vkročila vpred správnou nohou a začalo sa jej znovu dariť. Na konte síce nemá nový televízny projekt, no kolegyni Petre Polnišovej (46) sa v ich spoločnom podcaste pochválila, že začala vo veľkom randiť a je odhodlaná skončiť so single životom.

Komička, herečka a moderátorka Evelyn síce rada debatuje o mužoch, vzťahoch a podobných ženských témach, no sama v hľadaní lásky nie je veľmi úspešná. Je to už nejaký rok, čo sa rozišla so známym producentom Farmy Matúšom Polakovičom, a odvtedy sa na verejnosti s novým chlapom neukázala. Tomu je však koniec a umelkyňa je odhodlaná nájsť si svojho princa. „Neviem, či viete, ale je rok Zajaca. A zajac môže podľa mňa znamenať len dve veci - zajac na smotane alebo to, čo rady robia králiky,“ zasmiala sa Evelyn v podcaste Jauuu, Ps: to bolelo.

A tak sa do toho pustila naplno. „Tento rok sa začal pre mňa dobre, lebo som bola už na dvoch rande. Aj si písmenkujem a otváram dvere mužským energiám,“ pochválila sa blondínka kolegyni Petre Polnišovej, neskrývajúc nadšenie. „Tu sa tak koketuje, chodí na rande, ako už dlho nie. Konečne,“ dodala Evelyn so spokojnosťou v hlase. „Dokonca som si kúpila prsteň v tvare hada, ktorý je symbolom sexuálnej energie a mal by ju priťahovať,“ prezradila záhadne.