Andrásy s manželkou Danou oslávia 39. výročie svadby: Pozrite, kam sa zaľúbenci chystajú

Známy slovenský humorista Oliver Andrásy (65) sa rozhodol stiahnuť z médií a užívať si zaslúžený dôchodok.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

K nemu patria, samozrejme, manželka Dana (64), dcéra Viera, tri vnučky Karolínka (7), Natália (5) a Izabelka (2) a jeho celoživotná vášeň, ktorou je cestovanie.Vznikol však kurióznym spôsobom.

Oliver Andrásy oslávi s manželkou 39. výročie sobáša 14. apríla. Po návrate zo zimnej dovolenky v Zanzibare sa o všetko včas postaral: „Objednal som letenku aj hotel, ideme na Maltu,“ prezradil. Ale nebolo to vždy tak. Andrásyovci cestovali aj predtým, ale niečo sa predsa len zmenilo. „My sme to výročie neoslavovali, ale raz, keď sme boli v Riu de Janeiro, mi manželka hovorí: ,Vieš, že dnes je naše výročie sobáša?‘ Hovorím, tak to musíme niekam ísť. A išli sme na šampanské do hotela na Copacabane,“ zaspomínal zabávač.

„Druhý rok sme boli úplnou náhodou v tom čase v Dánsku a manželka znova, vieš, že dnes... Ježiš, neviem, a išli sme na večeru v Kodani. Keď sa to dvakrát takto prihodilo, zaviedli sme túto tradíciu.“ Zaujímavé bude sledovať, čo vymyslí o rok, na okrúhle 40. výročie. Chcelo by to rozhodne niečo výnimočné.