Mirgová po prevalení manželovej nevery odišla do exotiky: Útek so synom zo Slovenska?!

Zlomené srdce si odišla liečiť do zahraničia? Speváčka Dominika Mirgová (31) sa pasuje s neverou manžela Petra Zvolenského (31), ktorý jej nasadil parohy s mladou Klárou (22). Tá sa novou láskou pochválila na internete, čo Dominiku položilo na kolená.

Možno aj to je dôvod, prečo sa rozhodla vycestovať do exotiky takmer sama.No osud to zariadil inak. Speváčka zbalila len seba a syna.

Zahodí aspoň na krátku chvíľu za hlavu starosti a ďaleko od domova si vylieči rany? Sú to presne tri týždne, čo sa sympatická speváčka Dominika Mirgová dozvedela o nevere svojho manžela Petra Zvolenského. Dominika sa stiahla do úzadia a zavalila sa prácou v štúdiu. V týchto dňoch však musela čeliť otázke, čo s dlhodobo naplánovanou dovolenkou s manželom. Dnes je už jasné, ako sa zariadila.

Do lietadla v smere do slnkom zaliateho Zanzibaru nastúpili len Dominika a jej osemročný syn Peťko. „Ideme na to,“ uviedla stručne. Otca však nechali sedieť doma. Zatiaľ čo mama a syn v pondelok večer odcestovali do cudziny, Peter v utorok ráno prichádzal na iné myšlienky v jednej z trnavských posilňovní.