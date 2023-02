Belohorcová dráždi v bikinách, predviedla postavu ako lusk: Sexi spredu aj zozadu!

Bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová (46) žije už nejaký ten čas spolu s manželom Vlastom (46) a deťmi Salmou (12) a Neviom (8) na slnečnom ostrove Tenerife.

Dvojica tam má rozbehnutý biznis s nehnuteľnosťami, v ktorom sa im náramne darí. Pôvabná blondínka pravidelne zásobuje svojich fanúšikov prostredníctvom sociálnej siete zábermi z jej "nového" domova a necháva ich nahliadnuť do svojho súkromia. Zuzana sa rada pýši aj svojou postavou, pri pohľade na ktorú by len málokto tipoval, že patrí čochvíľa 47-ročnej žene. Na najnovších fotografiách sa predviedla v zelených bikinách a svetu vystavila na obdiv svoje sexi krivky. Pochvalné komentáre na jej adresu sa v komentároch len tak hrnuli a my sa ani nečudujeme!