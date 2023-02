Ľúbia sa aj po rokoch! Valentín neobchádza ani známe tváre: Toto je náš recept na lásku

Sviatok všetkých zamilovaných je tu! Čas, kedy myslíme a trávime viac času s našou druhú polovičkou viac ako inokedy. Svoje o tom vedia aj zaľúbené známe osobnosti, ktoré svoju spriaznenú dušu našli už pred rokmi.

Na to, aby si však udržali harmonický vzťah, vedia, že o lásku je potrebné bojovať a pestovať si ju. Známe tváre sa s Novým Časom podelili o ich korenie lásky.



Herec František Kovár (76) a Daniela (75)

49 rokov

Predovšetkým je dôležitý začiatok. Človek by si mal nájsť takého partnera, u ktorého nájde dôvody mať ho rád celý život. Treba sa vedieť rozprávať a naučiť sa isté veci tolerovať. Humor je soľou nášho života. Je to jedna z najdôležitejších vecí v našom manželstve. Ale nás spája rodina, tolerancia. Moja pani manželka je taká obetavá žena. Máme krásny vzťah. Vážim si ju! Je krásne, keď muž vidí svet očami svojej manželky.





Herec Vladimír Kobielsky (47) a Alena (43)

25 rokov

Spája nás 25 rokov spoločného života a tri deti. Potom je to tolerancia, aby dokázali dvaja spolu vydržať. Samozrejme, je to láska. Neviem tú presnú ingredienciu nášho vzťahu namiešať. Milujem svoju pani manželku. A máme spoločné záľuby. Naše deti sú záľubou, radi cestujeme a veľa lyžujeme. Niekedy pani manželku nepočúvam, ale aj to je dôkaz, prečo sme spolu tak dlho. My sa tak prekvapujeme.



Spevák Pavol Habera (60) a modelka Daniela Peštová (52)

22 rokov

Naším korením je vždy sa udobriť po hádke. Tak ako každá dvojica na svete. Pohovoriť si o všetkom, mať otvorené oči a vedieť pochopiť aj stranu toho druhého. Plus plno spoločných aktivít.