Vzťah Jaroša a jeho mamy je priam ukážkový: Aký je ich recept? Slová speváka si musíte prečítať

Spevák Miro Jaroš (44) má s mamou Štefániou veľmi pekný vzťah. Niektorí nechápu, ako je možné, že spolu tak dobre vychádzajú.

Nehádajú sa ani na dovolenkách, ktoré bývajú často kameňom rodinných „úrazov“. Zrejme aj to doviedlo Mira k tomu, aby sa nad tým zamyslel, a zdá sa, že našiel odpoveď.

Pokiaľ ľuďom fungujú vzťahy, ostatní si od nich radi pýtajú „recept.“ Pokojne by oň mohli požiadať aj Mira Jaroša, pretože vzťah medzi ním a jeho mamou Štefániou je priam ukážkový. Rozumejú si doma i na spoločných zahraničných dovolenkách. „Často sa ma niekto pýta, ako je možné mať takýto vzťah. Či je na to nejaký recept,“ zamyslel sa nedávno spevák nad odpoveďou.

„Neviem. Myslím, že je to o povahe. Veľa sa smejeme, veci riešime skôr s nadhľadom. Žijeme tu a teraz a zameriavame sa na veci, ktoré máme spoločné,“ odpovedal si vzápätí. Ale to je tá ľahšia časť, ako spolu vyjsť a byť šťastný. Pretože každý z nás, aj keď ide o mamu a syna, je iný, čo je dobré rešpektovať. „Nesnažím sa mamu meniť, má svoje návyky, ktoré ju robia šťastnou, a ja ich (nie vždy je to ľahké!) rešpektujem,“ potvrdil spevák, ktorý obdivuje mamu aj za to, ako si dokáže užívať život.