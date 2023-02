Drobová s manželom si užívajú svadobnú cestu: Adrenalín v exotike! To chcelo poriadnu odvahu

Dramaturgička Gabriela Drobová (48) si užíva na ostrove Maurícius, kam sa vybrala s manželom Karolom Rumanom (47) na svadobnú cestu. Okrem bielych pláží a romantiky si však dvojica užíva aj poriadny adrenalín...

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Drobová si s Rumanom povedali svoje áno v apríli 2022, no čas na svadobnú cestu prišiel až teraz. Za destináciu si vybrali exotický a krásny ostrov Maurícius, na ktorom si užívajú pohodlie a luxus.

Ide o zjazd na oceľovom lane, pri ktorom sa často osoby ocitajú v poriadnych výškach, no o to s väčším zážitkom. Rovnako zrejme zmýšľa aj dramaturgička so svojou polovičkou a je jasné, že dvojica si túto skúsenosť aj užila. „Kto by to bol povedal, že ako 48-ročná pôjdem na svadobnú cestu. A že to bude takýto úžasný zážitok,“ napísala k snímke z ostrova Gabika.