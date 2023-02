Vačková vyšla s priznaním, niektorí ju rozniesli v zuboch: Si panička! Veľavravný odkaz herečky

Herečka Zuzka Vačková si na nedostatok práce skutočne nemôže sťažovať, práve naopak. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo sa sem tam rada rozmazná a podaktoré činnosti zverí do rúk odborníkov. S tým však idú ruka v ruke aj neprajné komentáre na sociálnych sieťach, no to Zuzke vrásky na čele nerobí. Pre všetkých hejterov má dokonca veľavravný odkaz!