Komička krv a mlieko Simona Salátová pod obrovskou paľbou kritiky: Nenávidená kvôli cereáliám!

Urobila krok vedľa pre zárobok? Obľúbená stand-up komička Simona Salátová (28) je už niekoľko rokov na výslní. Humoristka sa na nič nehrá, má veľké ústa a jednoducho pomenúva veci tak, ako sú, čo sa nie vždy každému páči.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

(Ne)fanúšikovia vedia byť poriadne drsní a inak to nie je ani teraz, keď Simona vyrukovala s propagovaním sladkej tyčinky pre deti. Svoje dostali aj jej kilá navyše, a to preto, že podľa komentujúcich hrabe komička peniaze za reklamu na cukor. Zatiaľ čo Simona Salátová často komentuje to, že je nespokojná so svojimi krivkami, nad spoluprácami s rôznymi firmami, ktoré jej zabezpečia lepší životný blahobyt, akoby nepremýšľala.

Nikdy sa netajila tým, že dlhé roky toho veľa nemala a teraz, keď má možnosť zarobiť si, berie všetko. Teraz však ide sama proti sebe. Jej fanúšikovia, ale aj neprajníci ju však vedia za niektoré kroky poriadne zlynčovať.