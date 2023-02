Bekim je od puberty odkázaný na invalidný vozík: Jeho slová vás prinútia zamyslieť sa

Život na vozíčku nie je jednoduchý! Svoje o tom vie vždy dobre naladený komik a moderátor Bekim (34), ktorý je odkázaný na invalidný vozík už viac ako desať rokov. Napriek neľahkému osudu žije naplno a nikdy sa svojej chorobe nepoddal. Aj on však prežíva nástrahy, ktoré si mnohí z nás nevedia ani len predstaviť.

Bekim Aziri sa aj vďaka bezstarostnej povahe a optimistickému pohľadu na svet nikdy nedal uniesť smútkom napriek tomu, že je od puberty odkázaný na invalidný vozík. Nehoda na bikrosových pretekoch ho priviedla k novému životu, ktorý však neberie tragicky, a práve jeho pozitívny prístup je pre mnohých inšpiráciou. Aj on však nedávno prehovoril o svojich starostiach.

„Byť sebestačný nie je samozrejmosť! Nikdy nevieš, čo a kde ťa čaká, a preto si vážte to, že máte možnosť ráno zakopnúť o roh postele, nakrájať si jedlo, obliecť sa bez akejkoľvek pomoci, ísť na toaletu, osprchovať sa a nepotrebovať pri tom mamu. Sú to maličkosti, ale nevieš si predstaviť, čo by niektorí ľudia za to dali,“ napísal Bekim. Ten však napriek tomu žije naplno a dokonca mu onedlho manželka Laura privedie na svet ich prvú dcérku.