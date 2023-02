Igor Kmeťo otvoril dvere do súkromia: Úprimné slová o deťoch a aha, čo prezradil o najmenšom Deniskovi!

Hudobník Igor Kmeťo si nenechal ujsť premiéru bláznivej čiernej komédie Invalid, ktorá dorazila do našich kín. A hoci do kina veľmi často nezamieri, nuda v živote známeho hudobníka rozhodne nehrozí a s manželkou si vedia poriadne vyhodiť z kopýtka. Kmeťo je otcom piatich detí, na ktoré nedá dopustiť a najväčsou radosťou je momentálne 5-ročný Denisko. Pôjde v šľapajách slávneho otca tak, ako ostatné deti? Kmeťo prezradil svoju tajnú túžbu, hudba to však nie je!