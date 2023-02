Zuzka Vačková po návrate z ajurvédskeho pobytu: Herečka má odkaz pre všetkých Slovákov!

Herečka Zuzka Vačková patrí k ženám, ktoré sa o seba príkladne starajú a to nielen o svoj zovňajšok, no aj o svoje zdravie. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo si sympatická blondínka dopriala ajurvédsky pobyt na Srílanke, kam sa po prvý krát rozhodla ísť sama. Vždy dobre naladená herečka prezradila dôvod, no aj to, prečo by podobný pobyt odporúčala každému z nás!