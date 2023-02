Janko Kuric a Ady Hajdu to na pódiu poriadne roztočili: Už nikdy viac, hovorí spevák

Janko Kuric (60) frontman skupiny Vidiek, urobil počas posledného koncertu poriadnu šou. Na pódiu sa však ukázal aj jeho kamarát, herec Ady Hajdu (59). Ten sa zrazu schytil a skončil pri mikrofóne hneď vedľa speváka. A len pri státí nezostalo.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

„Ady vždy, keď môže, príde na náš koncert a vyvádza, ale tak to je jeho povolanie a ja to mám veľmi rád. Pozval som ho na pódium, ale vtedy mu to až tak nešlo,“ povedal pre Nový Čas Kuric. Herca s ním však na pódiu už tak skoro neuvidíme. „Bolo to veľmi spontánne, ale už nikdy,“ dodal.